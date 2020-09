Actiune suplimentara de igienizare si dezinfectare a vehiculelor Societatii de Transport Bucuresti, inainte de inceperea anului scolar

"Odata cu inceperea noului an scolar in contextul epidemiologic actual,Societatea de Transport Bucuresti desfasoara in acest weekend (12-13 septembrie) o actiune suplimentara de curatare si igienizare a vehiculelor, astfel incat elevii sa calatoreasca fara grija imbolnavirii, intr-un mediu sigur, care respecta toate masurile de prevenire a infectiei cu virusul SARS COV 2, conform prevederilor legale", a transmis Primaria Capitalei, intr-un comunicat de presa.Astfel, sambata si duminica, aproximativ 500 de angajati s-au mobilizat in autobaze si depouri pentru a curata si igieniza mijloacele de transport din parcul STB SA. In fiecare autobuz, tramvai sau troleibuz care va iesi pe traseu vor fi igienizate si dezinfectate barele de sustinere, scaunele, toate suprafetele cu care calatorii intra in contact.Conform sursei citate, toate mijloacele de transport din dotarea STB SA sunt igienizate zilnic, iar in aceasta perioada, avand in vedere riscul infectarii cu noul coronavirus , sunt incluse si in programe de dezinfectare. Procedeul utilizat este acela de a pulveriza in interiorul vehiculelor, cu ajutorul unui atomizor, o ceata densa de decontaminare, pe baza unei substante speciale, care distruge virusurile."Cu toate acestea, pastrarea curateniei din vehicule depinde si de comportamentul calatorilor. Din acest motiv, facem apel la calatori sa respecte eforturile angajatilor si sa pastreze curatenia, atat in vehicule, cat si in statii, dovedind un spirit civic responsabil", a mentionat Primaria Capitalei.