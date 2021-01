Bucurestenii nu vor avea tramvaie noi. STB a anulat licitatia care fusese deja castigata de o companie romaneasca

Conducerea Societatii de Transport Bucuresti a sustinut ca licitatia a fost anulata din lipsa banilor, insa surse politice au afirmat pentru clubferoviar.ro ca in spatele anularii licitatie ar fi un lobby facut de producatorii de autobuze."A fost anulata din lipsa de fonduri. Noi, STB nu avem bani, daca nu suntem prinsi pe lista de investitii de la Primarie. Aceasta achizitie nu a fost prinsa deloc anul trecut", a declarat Mihai Petcu, directorul STB, pentru sursa citata.Intrebat de clubferoviar.ro unde stie daca in acest an investitia nu va fi inclusa pe lista obiectivelor finantabile de Primaria Municipiului Bucuresti, din moment ce bugetul Capitalei nu a fost aprobat, nefiind gata nici cel national, Mihai Petcu a evitat sa raspunda.Licitatia are o valoare estimata cuprinsa intre 307,6 milioane de lei (corespunzator unui numar de 40 de tramvaie) si 769 milioane de lei (100 de tramvaie).CITESTE SI: Fostul europarlamentar Marian Zlotea, condamnat la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru coruptie. Sentinta este definitiva