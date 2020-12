Cand ajung primele tramvaie noi in Bucuresti. Vor avea tehnologie de detectare a obstacolelor si camere video care numara pasagerii

Primarul Nicusor Dan vrea sa se semneze, pana la finele anului in curs, contractele cu Astra Vagoane Calatori Arad si cu Electroputere VFU Pascani, societati romanesti care au castigat licitatiile organizate de Primaria Municipiului Bucuresti, respectiv Societatea de Transport Bucuresti, anunta clubferoviar.ro Primul tramvai nou in Bucuresti va veni de la Pascani la mijlocul lunii martie, iar in termen de 15 luni pot fi livrate toate cele 40 de unitati contractate initial.Vehiculul va fi dotat cu ultima tehnologie de detectare a obstacolelor, astfel incat tramvaiul sa poata frana in siguranta in caz de intrare a unui pieton sau a unei masini in perimetrul de siguranta. Tramvaiul va fi dotat cu camere de supraveghere video care vor putea numara pasagerii si va avea avea instalatia de climatizare asistata cu ozonificare, ce va putea sa elimine virusii si bacteriile, protejand asfel calatorii.CITESTE SI: Veniturile faraonice ale judecatorilor CCR, dublate in ultimii doi ani. Magistratii amana cu repetitie discutarea reducerii veniturilor