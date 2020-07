Controlor al Societatii de Transport Bucuresti, cercetat disciplinar, dupa ce a fost fotografiat cu masca sub barbie intr-un mijloc de transport in comun

O fotografie cu un controlor al STB care poarta masca sub barbie intr-un mijloc de transport in comun a fost publicata, marti, pe Facebook Societatea a demarat verificari si a identificat angajatul."STB SA a identificat persoana care nu respecta prevederile stabilite prin lege si a inceput cercetarea disciplinara a angajatului in cauza, pentru punerea in pericol a sanatatii si vietii calatorilor sanctiunea putand ajunge pana la desfacerea contractului de munca. Noua conducere a STB SA regreta acest incident izolat si da asigurari calatorilor ca nu tolereaza un astfel de comportament in randul angajatilor" a transmis, marti, STB, printr-un comunicat de presa.STB amentionat ca angajatii sai au fost dotati cu masti de protectie si sunt instruiti sa respecte reglementarile in vigoare."Totodata, acest caz va fi prezentat tuturor salariatilor din Serviciul Control, care vor fi reinstruiti in legatura cu obligativitatea purtarii mastii. Pe de alta parte, STB SA precizeaza ca reprezentantii sai nu au dreptul de a aplica sanctiuni celor care nu poarta masca in interiorul mijloacelor de transport in comun sau o poarta in mod necorespunzator. Conform legii, aplicarea acestor sanctiuni revine exclusiv Politiei sau Jandarmeriei", a mai transmis societatea.Societatea cere calatorilor care constata un comportament inadecvat al angajatilor STB, sa sesizeze aspectul respectiv la adresa de e-mail info@stbsa.ro