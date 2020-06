De la 1 iulie, soferii Societatii de Transport Bucuresti vor fi obligati sa poarte uniforma. Cati bani publici au fost cheltuiti

Ziare.

"Fosta conducere a achizitionat aceste uniforme. In regulamentul intern, este stipulat in mod clar: conducatorii de autobuze, troleibuze si tramvaie trebuie sa fie imbracati adecvat, decent. Dupa 1 iulie, soferii nostri sunt obligati sa poarte uniforma. Este vorba despre camasa cu maneca scurta, cu maneca lunga, cravata, pantaloni, sacou. Doamnele, in loc de cravata, vor purta esarfa", a declarat Alexandru Kansou, directorul STB, pentru Libertatea.Intrebat ce se intampla cu angajatii STB care nu vor respecta regulamentul, Alexandru Kansou a declarat ca "nu au voie sa plece in cursa".Libertatea a mai intrebat si cati bani au fost cheltuiti de fosta conducere STB pentru aceste echipamente.. De la firma TRICO-HAN S.R.L s-au achizitionat 14.400 costume pentru barbati si 300 pentru femei, valoarea achizitiei fiind de 2,25 milioane lei fara TVA. Contractul a fost incheiat pe 23 noiembrie 2018. De la firma Inter Sport s-au achizitionat 4.900 de cravate/esarfe si 19.200 camasi pentru barbati, valoarea contractului fiind de circa 839.000 lei. Contractul a fost incheiat pe 23 noiembrie 2018. De la firma CIPIMARTEX DISTRIBUTION s-au achizitionat 400 de camasi pentru femei, valoarea contractului fiind de 17000 lei. Contractul a fost atribuit pe 10 decembrie 2018", a raspuns Alexandru Kansou, directorul STB.