Firea: "Propun dezbatere de final de campanie electorala la o autobaza STB; as vrea sa mergem si la Termoenergetica"

"In cadrul dezbaterii - pe care abia o astept - de final de campanie impreuna cu candidatul de dreapta si cu celalalt candidat de dreapta, domnul Basescu, si cu celalalt candidat tot de dreapta, domnul Tariceanu, deci, cu cei trei candidati de dreapta si de dreapta, cand ne vom intalni toti patru in ultima saptamana, si eu propun ca si locatie de desfasurare o autobaza STB, ca sa fim si noi acolo cu 11.000 de bucuresteni, sa le spuna candidatilor cum si-au batut ei joc de Societatea de Transport Bucuresti, cei care au avut ocazia sa faca ceva bun la un moment dat si nu au facut si de asemenea sa spuna cum vor taia ei subventia pentru transportul public in comun, pentru ca asa au anuntat, eu am inregistrarile", a declarat Firea in sedinta de luni a CGMB.Ea a spus ca Nicusor Dan , candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, nu mai poate da inapoi."Degeaba a iesit ieri candidatul de dreapta sa spuna ca nu e asa, ca noi avem inregistrarile in care a spus ca in cazul (...) in care ajunge aici, la Primarie, primul lucru - elimina subventiile, deci asta inseamna ca un bilet de transport public in comun nu va mai costa 1,3 lei, ci 6 lei, deci eu acolo vreau o dezbatere cu toata dreapta din Bucuresti (...) si mai am o idee de locatie, as vrea sa mergem si la Termoenergetica, cu aproape 4.000 de angajati, si sa le spunem de ce PNL-ul a falimentat RADET-ul cu primul de pe lista acum al PNL-ului care trebuie votat, e bun de votat, ca e priceput la falimente si e toata ziua cu falimentele si cu voucherele", a afirmat Firea.Ea a mai spus ca de la "primarul voucher" la "premierul voucher" nu au trecut decat 4 ani. "Astept drept de proprietate din partea premierului, ca mi-a furat porecla si actiunea. Deci, de la primarul voucher la premierul voucher, care a anuntat ca da si el vouchere, nu au trecut decat 4 ani", a adaugat Firea.Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a reiterat, luni, intr-o conferinta de presa, invitatia facuta primarului general de a participa la trei dezbateri in perioada campaniei electorale, pentru a discuta despre proiectele Capitalei.