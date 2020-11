Societatea de Transport Bucuresti are un nou director. Ce planuri are Mihai Petcu, specialist in domeniile auto si financiar

STB a anuntat duminica, printr-un comunicat de presa, ca din data de 15 noiembrie, societatea are un nou director in persoana lui Mihai Petcu. Cu ocazia preluarii mandatului, a avut loc o sedinta la sediul STB SA cu toti directorii societatii unde au fost prezentat obiectivele si prioritatile noului director general.Astfel, Mihai Petcu va avea ca prioritate gestionarea situatiei cu privire la prevenirea infectarii cu virusul SARS-COV-2, respectiv emiterea unor decizii privind angajatii STB SA (reglementarea muncii la domiciliu, organizarea timpului de lucru in doua schimburi, continuarea testarii angajatilor aflati in contact direct cu publicul sau a celor suspecti, etc.), si protejarea publicului calator (dezinfectarea permanenta a vehiculelor; monitorizarea liniilor de transport pentru evitarea aglomeratiei la orele de varf, etc.).De asemenea, el va avea in vedere eficientizarea pregatirilor pentru iarna (masuri de asigurare a stocurilor si utilajelor necesare pentru combaterea poleiului si a zapezii, piese de schimb, asigurarea personalului necesar pentru a face fata oricarei situatii generata de conditiile meteo, etc.), dar si transparenta decizionala, bucurestenii urmand sa stie cum sunt folositi si unde merg banii publici din bugetul STB SA.Mihai Petcu isi mai propune digitalizarea companiei, o comunicare eficienta pentru calatori , dezvoltarea societatii cu bani europeni, investitii pentru modernizarea parcului de vehicule existent, un dispecerat modern ce presupune monitorizare si raportare in timp real, dar si in infrastructura cailor de rulare pentru tramvaie, inclusiv pentru reamenajarea tuturor refugiilor de tramvai."Imi doresc o dezvoltare reala a societatii, dar si o relationare cu calatorii mult mai eficienta decat pana acum, astfel incat acestia sa fie informati in timp util despre proiectele noastre, dar si despre eventualele disfunctionalitati aparute in furnizarea serviciilor de transport. Aduc in fata bucurestenilor intreaga mea experienta profesionala, tot entuziasmul si energia celor 36 de ani ai mei, astfel ca, impreuna cu colegii mei din STB SA, sa contribuim substantial la imbunatatirea serviciilor de transport public din Bucuresti", a declarat nou Director General al Societatii de Transport Bucuresti.La finalul sedintei Comitetului Director, Mihai Petcu a facut o cursa test cu primul autobuz STB SA omologat cu alimentare GNC - Euro 6. STB SA si partenerii sai au realizat primul autobuz din Europa modernizat, prin transformarea motorului cu alimentare Diesel si norma de poluare Euro 3, in alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) si norma Euro 6.Societatea de Transport Bucuresti - STB SA va moderniza 600 de vehicule din parcul circulant, transformandu-le in autobuze propulsate cu GNC, cu norma de poluare Euro 6. Prin acest proiect, vor fi reduse emisiile poluante, dar se va realiza si innoirea parcului de vehicule.Proiectul mai are in vedere transformarea a inca 150 de autobuze Mercedes vechi in troleibuze, precum si extinderea retelei de transport in zonele deficitare: Gara de Nord, Bd. Ion Ionescu -Sisesti, Berceni. Incepand din aceasta duminica inca 17 autobuze Mercedes Citaro Hybrid vor circula pe linia 605 care face legatura intre zona centrala a Capitalei si Cartierul Baneasa, la intervale de succedare cuprinse intre 7-10 minute in perioada orelor de varf. In prezent, autobuzele hibrid se mai afla in circulatie si pe liniile 133, 123, 131, 105 si 178.Mihai Petcu are experienta in domeniile auto si financiar, ocupand pozitii de conducere in companii multinationale si in companii locale.