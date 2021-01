35 de permise auto ridicate de Politia Rutiera in doua nopti in Bucuresti. Care a fost principala contraventie constatata

11 certificate de inmatriculare, retrase

Politistii au aplicat 34 de sanctiuni contraventionale , in valoare de 15.000 lei si au retinut 35 de permise de conducere. Dintre acestea, 20 au fost retinute pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice , 14 pentru infractiunile constatate si un permis a fost retinut pentru nerespectarea semnalului politistului rutier.Totodata, au fost retrase 11 certificate de inmatriculare , arata Brigada Rutiera. De asemenea, cu ocazia actiunilor de control desfasurate au fost constatate 25 de infractiuni , in doua cazuri fiind identificati soferi care aveau in posesie canabis Spre exemplu, un tanar de 21 de ani a condus un autovehicul in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive, el fiind dus la INML in vederea recoltarii probelor biologice. I s-a deschis si dosar penal. A existat un caz similar, de aceasta data barbatul in cauza avand 39 de ani. Si pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal.