Doua mari companii trimise in judecata pentru neglijenta dupa moartea unui angajat. Ancheta procurorilor a durat opt ani

Doua mari societati au calitate de inculpat in dosarul de ucidere din culpa. Este vorba despre S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. (fosta S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.) si S.C. Fireproof Team S.R.L. Cele doua societati sunt acuzate ca nu au luat masurile necesare pentru a evita accidentul in timpul caruia doi muncitori au fost grav raniti , dintre care unul a murit la o luna de la accident Omul a avut arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului. Din cauza starii de sanatate extrem de grava, a fost preluat atunci de un elicpoter SMURD si transportat la un spital din Bucuresti, unde a si murit.Potrivit procurorilor, accidentul s-a petrecut la data de 23.02.2013, in incinta S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. (actuala S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.), la punctul de lucru situat in comuna prahoveana Brazi. Se faceau reparatii la o conducta fisurata. Atunci o conducta s-a fisurat, iar doi muncitori au fost pur si simplu opariti cu abur"In timpul lucrarilor efectuate conducta s-a fisurat, ceea ce a condus la evaporarea masiva a condensului si transformarea acestuia in abur, abur ce a inundat spatiul de lucru, accident soldat cu vatamarea corporala a doi muncitori, ambii din cadrul S.C. Fireproof Team S.R.L. Cele doua victime au fost transportate la Spitalul de Urgenta, una dintre acestea decedand la data de 12.03.2013", potrivit procurorilor.Sura citata arata ca accidentul de munca s-ar fi produs ca urmare a unui sir de erori, cele doua socitetati fiind acuzate ca au respectat normele de securitate si sanatate in munca (SSM)."Cauzele generatoare principale constau in: neinregistrarea la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (in continuare ISCIR), nesupunerea la verificari tehnice periodice a conductei implicate in eveniment , neoprirea de indata din functiune a conductei cu defectiuni, utilizarea de catre o echipa neautorizata ISCIR a procedurii de lucru Furmanite, incompleta, neadaptabila conditiilor de lucru si neautorizata ISCIR, utilizarea de catre victimele evenimentului a unei platforme de lucru neadecvate conditiilor din teren si a unui echipament individual de protectie necorespunzator in instalatiile termoenergetice".Toate aceste fapte ar fi condus, spun procurorii, la producerea accidentului de munca soldat cu fisurarea conductei si moartea unui muncitor.Rechizitoriul impreuna cu dosarul cauzei au fost inregistrate pe rolul Judecatoriei Ploiesti joi 10 iunie.