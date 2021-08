Actorul violator din București, condamnat la 7 ani de închisoare. Decizia nu este definitivă

Decizia a fost dată la Judecătoria Sectorului 5, după ce actorul a fost arestat preventiv , fiind suspectat că în lunile noiembrie-decembrie 2020 a ameninţat cu un cuţit mai multe femei, pe străzile din Sectorul 5 şi în scara unui bloc din Sectorul 4, pentru a le agresa sexual. Decizia instanţei poate fi atacată însă cu apel."(...) contopeşte pedepsele cu închisoarea de: 5 ani şi 4 luni, 2 ani şi 6 luni şi 2 ani şi 6 luni şi aplică pedeapsa cea mai grea de 5 ani şi 4 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1 an şi 8 luni închisoare (o treime din suma celorlalte pedepse - 5 ani), în final urmând ca inculpatul Zudor Alexander să execute pedeapsa de 7 ani închisoare în regim de detenţie", se arată în decizia instanţei, potrivit news.ro.Totodată, agresorului i-au fost interzise mai multe drepturi şi va trebuie să plătească 5.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Decizia poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare.Acesta a agresat inclusiv o femeie intr-un lift al unui bloc din Bucuresti, fara sa tina cont ca putea fi inregistrat de camerele de supraveghere."In fapt, la data de 1 noiembrie 2020, in jurul orei 23.30, politisti din cadrul Sectiei 18 au fost sesizati, prin sistem 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca in timp ce prietena sa se deplasa catre domiciliu, in dreptul unui imobil din Sectorul 5, a fost abordata de catre un barbat necunoscut, care, sub amenintarea unui obiect taietor, a impins-o intre autoturismele parcate si, prin violenta , a agresat-o sexual.