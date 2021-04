Adevarul din spatele condamnarii manelistului Dani Mocanu. Cum s-a ajuns la pedeapsa de inchisoare cu executare pentru incitare la ura

De asemenea judecatorii din Pitesti au obligat YouTube sa retraga videoclipul Dani Mocanu - Curwa (Official Video) Hit 2019, publicat pe platforma www.youtube.com., precum si toate videoclipurile conexe.In plus, instanta a dispus confiscarea speciala a echivalentului in lei de la data platii, a sumei de 34.136 de dolari americani, bani generati de milioanele de vizualizari ale videoclipului incriminat.Dani Mocanu a ajuns in fata instantei dupa ce Asociatia Europeana pentru Sustinerea Drepturilor Omului - Combaterea Discriminarii si Coruptiei a facut o plangere la Parchet din cauza versurilor extrem de agresive ale manelei "Curwa".Anterior dosarului in care a fost gasit vinovat pentru instigare la ura, Dani Mocanu a fost condamnat intr-o alta cauza la sase luni de inchisoare cu suspendare. Atunci Curtea de Apel Pitesi a amanat aplicarea pedepsei si i-a acordat manelistului Dani Mocanu un termen de supraveghere, perioada in care nu avea voie sa mai faca vreo infractiune.Pentru ca in perioada termenului de supraveghere manelistul a savarsit o noua fapta penala pentru care a si fost condamnat, cele doua pedepse primite in dosare diferite s-au contopit, iar instanta a revocat amanarea executarii pedepsei cu inchisoarea."- condamna pe inculpatul, M.D., la pedeapsa de 250 de zile amenda penala, pentru savarsirea infractiunii de incitare la ura sau discriminare, fapta prevazuta de art. 369 C.pen., cuantumul unei zile amenda fiind de 60 lei, in total 15.000 de lei.pedeapsa amenzii aplicata prin prezenta cu pedeapsa de 6 luni inchisoare, aplicata prin S.P. x Judecatoriei Pitest, astfel cum a fost modificata prin D.P. nr. x a Curtii de Apel Pitetti, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa inchisorii de 6 luni, precum si pedeapsa amenzii in intregime, in total o pedeapsa rezultanta de 6 luni inchisoare si amenda in cuantum de 15.000 lei (250 de zile amenda).- dispune confiscarea speciala a echivalentului in lei de la data platii, a sumei de 34.136 de dolari americani.- mentine masura popririi asiguratorii, astfel cum a fost instituita prin ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, din data de 11.11.2019, in dosarul x, asupra conturilor bancare ale inculpatului, mentionate in ordonanta.- obliga YouTube sa retraga/inlature videoclipul D.M. -C. (Official Video) Hit 2019, publicat pe platforma www.youtube.com., precum si toate videoclipurile conexe.- obliga inculpatul la plata sumei de 6000 lei reprezentand cheltuieli judiciare catre stat, din care suma de 5000 lei reprezinta cheltuieli efectuate in cursul urmaririi penale", conform portalului instantelor de judecata.Dani Mocanu nu a atacat inca la instanta superioara sentinta data de Juecatoria Pitesti, dar are la dispozitie zece zile.Videoclipul manelei "Curwa" este disponibil pe platforma youtube.com, dar accesul este restrictionat pentru minori. Maneaua a fost publicata in aprilie 2019 si are aproape 23.000.000 de vizualizari."O curva daca-ti iei, tine-o in locul ei/ N-o lasa sa gandeasca, pune-i stop la idei/ Sa nu ii dai valoare, decat ca la un caine/ N-o duce la restaurant, tine-o in cas', pe paine", este refrenul piesei care a generat in doar doi ani peste 30.000 de dolari datorita numarului urias de vizualizari.De altfel,si constituire de grup infractional organizat, instrumentat de procurorii DIICOT . Dosarul a fost trimis in instanta in martie 2018, dar Tribunalul Dambovita a restituit dosarul procurorilor, in august 2020, "constatand neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr.40/D/P/2015 din data de 19 martie 2018, neregularitate care atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecatii, neregularitate care nu a fost remediata de procuror conform solicitarii judecatorului din data de 12.11.2019", conform portalului instantelor de judecata