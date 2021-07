O adolescentă de 16 din Botoșani și-a dat părinții în judecată pentru a deveni independentă

Prin acțiunea de "emancipare minor", permisă de legislația din România, fetei i s-ar putea recunoaște capacitatea deplină de exercițiu și i-ar putea da posibilitatea să iasă de sub tutela părinților.Pentru asta, trebuie să îndeplinească anumite condiții: să aibă 16 ani împliniți și să fie angajată cu contract individual de muncă, cu acordul părinților, scrie botosaninews.ro Are nevoie și de o declarație scrisă a părinților cu acordul ca aceasta să dobândească capacitate de exerciţiu deplină.Dacă îndeplinește aceste condiții, tânăra trebuie să depună la autoritatea tutelară o cerere scrisă, prin care se solicită recunoaşterea capacităţii depline de exerciţiu.Dacă nu are acordul ambilor părinti, cererea privind emanciparea minorului sedepune la instanţa de judecată,pentru a o obține prin hotărâre judecătorească.