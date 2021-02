Cum a fost pacalita si violata in grup copila de 14 ani din Bucuresti. "Cei opt au discutat intre ei cu privire la ordinea in care vor intretine relatii sexuale"

O plimbare cu autoturismul

Unde s-a intamplat grozavia

Au stabilit ordinea in care sa o violeze

Conform procurorilor, pe 27 decembrie 2020, in jurul orei 19.20, fata de 14 ani, a plecat de la domiciliul sau cu unul dintre inculpati. Baiatul de 18 ani, Ionut Orbulescu, din localitatea Cernica, judetul Ilfov, o abordase pe fata in preajma Craciunului prin WhatsApp, se arata intr-un comunicat de presa remis de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.Insotit de fratele sau, Marius Orbulescu, in varsta de 23 de ani, care conducea o masina Volvo , adolescentul care a pacalit-o pe copila de 14 ani a mers sa o ia de acasa. Au ademenit-o spunandu-i ca se vor plimba cu autoturimul prin zona, arata anchetatorii.Dupa aproximativ 100 de metri, in autoturism au urcat alti doi tineri, Mihaita C., in varsta de 17 ani, si Daniel Viorel Orbulescu, in varsta de 21 de ani. Acestia s-au comportat ca si cum intalnirea a fost una intamplatoare.Cei patru inculpati impreuna cu persoana vatamata s-au deplasat cu autoturismul la un poligon auto din orasul Pantelimon, judetul Ilfov, iar de acolo spre un imobil aflat in renovare, situat in orasul Pantelimon, casa fiind prevazuta cu etaj.Conform anchetatorilor, fata a fost dusa intr-o camera aflata la etajul imobilului, unde au intrat initial impreuna toate persoanele mentionate anterior. Potrivit anchetei, minora a intretinut cu unul dintre inculpati un act sexual normal consimtit.Ulterior, "in camera au intrat si ceilalti inculpati, timp in care, la imobilul in cauza a mai sosit un autoturism de culoare albastra, cu inca patru tineri, acestia fiind chemati la adresa de catre unul dintre inculpati", noteaza procurorii.Numele celorlalti patru, arata surse judiciare, sunt Mihaita Mihail (23 de ani), Marian Mihail (28 de ani), Marinel Petrache (22 de ani) si Marian Daniel Nidelea (21 de ani).Cei opt baieti au iesit din camera pentru a stabili ordinea in care sa intretina relatii sexuale cu adolescenta. "Intrucat minora s-a opus intretinerii in continuare de relatii sexuale, a fost lovita cu palma in zona fetei si a intretinut cu inculpatii acte sexuale normale, prin constrangere", se arata in comunicatul parchetului.In plus, trei dintre inculpati i-au propus minorei sa intretina acte sexuale orale, in schimbul conducerii inapoi la domiciliu.Pentru ca a refuzat, tinerii au atins-o in zonele intime, pipaind-o pe sani, pe fund, pe pulpa piciorului, in apropierea zonei intime."Ulterior, minora a fost lasata de autori pe Sos. Pantelimon unde a fost gasita, in jurul orei 22.30, de un echipaj de politie al Sectiei 9", se mai arata in comunicatul anchetatorilor.Copila a povestit ce s-a intamplat la sectia de politie, iar dosarul a fost preluat de ofiterii Biroului Agresiuni Sexuale, din cadrul Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2.