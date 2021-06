Incineratorul de deseuri de la Brazi va mai arde inca o saptamana

Se estimeaza ca zona, cu o suprafata de 4000 de metri patrati, care a ars, va continua sa scoata fum o saptamana sau chiar mai mult timp."Incendiul de la Brazi va mai fumega o perioada, posibil o saptamana si chiar mai mult. Nu mai sunt focare vizibile, exista inca posibilitatea sa arda mocnit la nivelul solului", au transmis, vineri, oficialii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova.In aceste conditii, specialistii de la ISU au luat decizia de a inunda fosta hala cu 300.000 de litri de apa. Noua autospeciale vor actiona, timp de doua ore in acest sens. Incendiul care a cuprins hala de 4000 de metri patrati a fost stins dupa o actiune care a durat peste 24 de ore. In incita halei a fost gasit cadavrul carbonizat al unui barbat, angajat al formei care oprea incineratorul. Reprezentantii firmei sustin ca acesta a intrat ilegal in incinerator, la ora 2 noaptea, mintindu-l pe paznic ca va pleca in cursa cu un sofer.