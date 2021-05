Fost ministru al Justitiei despre decizia Curtii de Justitie a UE: "Un judecator din Romania poate inlatura deciziile CCR daca nu sunt in conformitate cu rapoartele MCV"

Cu alte cuvine, sustine Birchall, instantele de judecata pot anula actele Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Comentariul fostului ministru al Justitiei vine dupa decizia CJUE cu privire la modificarile Legilor Justitiei in timpul guvernarii PSD-ALDE, ce au vizat atat infiintarea SIIJ, numirea sefului Inspectiei Judiciare dar si ignorarea rapoartelor MCV ale Comisiei Europene "Desi nu este in decizia de astazi mai mult ca sigur acest principiu se va regasi si in cadrul celorlalte cauze care se afla pe rolul CJUE probe SRI, completul de 5 judecatori de la ICCJ etc", arata Ana Birchall intr-o postare pe Facebook "Regret ca stric petrecerea unora dar adevarul este ca Decizia CJUE de astazi este cu adevarat o decizie istorica! Analiza scurta:In realitate, prin raspunsul dat in ultimul paragraf cu privire la SUPREMATIA dreptului Uniunii Europene, Curtea acorda competenta instantelor nationale de a verifica conformitatea deciziei de aplicare a MCV -ului si in cadrul acestei verificari sa inlature deciziile CCR si normele legale interne daca intra in contradictie cu Decizia MCV. Cu alte cuvinte, un judecator din Romania POATE inlatura deciziile CCR si normele legale interne daca nu sunt in conformitate cu decizia MCV, Curtea spunand negru pe alb ca reglementarea nationala in discutie nu poate avea ca efect nerespectarea obligatiilor specifice care ii revin Romaniei in temeiul Deciziei 2006/928 in domeniul luptei impotriva coruptiei!Mai mult, in urma deciziei de astazi instantele de judecata pot anula actele SIIJ.De asemenea, actele efectuate de domnul Netejoru de la Inspectia Judiciara sunt NULE!Regret ca stric petrecerea si celor certati cu legea care s-au bucurat ca au beneficiat de decizia CCR privind eliminarea probelor obtinute de o anumita institutie! Desi nu este in decizia de astazi mai mult ca sigur acest principiu se va regasi si in cadrul celorlalte cauze care se afla pe rolul CJUE probe SRI, completul de 5 judecatori de la ICCJ etc.P.S. O singura mentiune, hotararea de azi este aplicabila numai pentru tarile care mai au MCV!Paragraful cheie din decizia CJUE: Principiul suprematiei dreptului UniuniiIntr-o a cincea etapa, Curtea statueaza ca principiul suprematiei dreptului Uniunii se opune unei reglementari nationale de rang constitutional care priveaza o instanta inferioara de dreptul de a lasa neaplicata din oficiu o dispozitie nationala care intra in domeniul de aplicare al Deciziei 2006/928 si care este contrara dreptului Uniunii. Curtea aminteste ca, potrivit unei jurisprudente consacrate, efectele asociate principiului suprematiei dreptului Uniunii se impun tuturor organelor unui stat membru, fara ca dispozitiile interne aferente repartizarii competentelor judiciare, inclusiv de ordin constitutional, sa poata impiedica acest lucru. Amintind de asemenea ca instantele nationale sunt obligate, in masura posibilului, sa dea dreptului intern o interpretare conforma cu cerintele dreptului Uniunii sau sa lase neaplicata din oficiu orice dispozitie contrara a legislatiei nationale care nu ar putea face obiectul unei astfel de interpretari conforme, Curtea constata ca, in cazul unei incalcari dovedite a Tratatului UE sau a Deciziei 2006/928, principiul suprematiei dreptului Uniunii impune instantei de trimitere sa lase neaplicate dispozitiile in cauza, indiferent daca acestea sunt de origine legislativa sau constitutionala", este mesajul fostului ministru al Justitiei postat pe pagina sa de Facebook.