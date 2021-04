Modelul angajarilor de tip Dragnea, replicat in Mehedinti. Cum a incasat sefa Directiei Agricole salariile fostilor angajati

Potrivit procurorilor, Mehedinteanu, care conduce institutia din 2019, ar fi permis unor angajati sa nu se prezinte la serviciu decat sporadic, dar totusi sa-si incaseze salariile integral. Pe de alta parte, directoarea ar fi incasat salariile unor angajati care nu mai lucrau la Directia Agricola. Banii castigati in acest mod, spun procurorii DNA , ar fi fost folositi la cumpararea unor bijuterii din aur.Femeia este acum acuzata de doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite pentru altul, instigare la fals intelectual in forma continuatauz de fals in forma continuata si doua infractiuni de delapidare in forma continuataPotrivit procurorilor DNA, Felicia-Gabriela Mehedintu ar fi permis, in mod nelegal, ca doi angajati ai institutiei sa isi primeasca salariile, cu toate ca cei doi nu s-ar fi prezentat decat sporadic la munca, neindeplinindu-si atributiile stabilite prin regulamente si prin fisa postului.In acest mod ar fi provocat un prejudiciu de 139.110 lei in dauna institutiei, echivalent cu foloasele necuvenite pentru cei doi in perioada 1 noiembrie 2019 - aprilie 2021, respectiv in perioada 1 aprilie 2020 - aprilie 2021.De asemenea, in perioada ianuarie 2020 - aprilie 2021, uzand de functia de conducere pe care o indeplinea, inculpata si-ar insusit, atat in interesul sau cat si pentru alti angajati ai institutiei urmatoarele sume:, reprezentand drepturi salariale ale unor persoane care nu mai aveau raporturi de munca cu institutia, respectiv sume de bani pentru plata normei de hrana sau a sporului de conditii vatamatoare aferente timpului in care angajatii erau in concediu medical, de odihna sau aveau zile libere. O parte din bani ar fi fost folositi la cumpararea unor bijuterii din aur.(circa 3.300 de lei/luna), reprezentand sume de bani retrase in baza unor ordine de deplasare care atestau imprejurari necorespunzatoare adevarului. In acest sens, inculpata ar fi determinat patru angajati ai institutiei ca, in perioada ianuarie 2021 - martie 2021, sa falsifice 11 ordine de deplasare care atestau in mod nereal ca angajatii institutiei s-ar fi deplasat in interesul serviciului in anumite localitati.Totodata, in perioada 02 mai 2018 - prezent, in calitate de director executiv al institutiei, ar fi semnat o serie de acte (ordine de plata, dispozitii de plata si CEC-uri), prin care si-ar fi insusit lunar cate 6600 de lei (timp de 35 de luni), in total 231.000 de lei, reprezentand compensatia lunara pentru chirie incasata in baza unor contracte de inchiriere falsificate. In acest sens ar fi folosit contracte de inchiriere (inscrisuri sub semnatura privata), care ar fi fost falsificate atat prin contrafacerea subscrierii (semnaturii atribuite unei alte persoane) cat si prin atestarea unor imprejurari necorespunzatoare adevarului.Joi, 15 aprilie 2021, directoarea Directiei Agricole Caras Severin urmeaza sa fie prezentata Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.In cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane, se arata intr-un comunicat DNA.