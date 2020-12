Anul 2020, "condamnat" de Judecatoria Ploiesti. Nu a respectat sentinta potrivit careia trebuia sa fie "plin de bucurii, sanatate si realizari"

Sentinta incalcata

Motivul condamnari: Anul 2020 nu a respectat o decizie Judecatoriei Ploiesti, din 31 decembrie 2019, prin care s-a dispus "inceperea unui an nou plin de bucurii, sanatate si realizari, cu mai putine litigii si mai multa intelegere."Asa ca Anul 2020 a fost gasit vinovat de "nerespectare a hotararii judecatoresti pronuntate.""In baza art. 396 alin. (2) C.pr.pen. condamna pe inculpatul ANUL 2020 la pedeapsa principala a detentiunii pe viata pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a hotararii judecatoresti pronuntate in dosarul nr. 2019/2020 al Judecatoriei Ploiesti, fapta prevazuta de art. 287 alin. 1 lit. a) C.pen., constand in impotrivirea la executarea obligatiei de a fi un an nou plin de bucurii, sanatate si realizari, cu mai putine litigii si mai multa intelegere decat anul 2019.De asemenea, in baza art. 65 alin. (2) rap. la art. 66 alin. (1) lit. c) C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsa accesorie exercitarea dreptului de a se afla pe teritoriul Romaniei, de la data liberarii conditionate sau dupa ce pedeapsa a fost considerata ca executata."In baza art. 274 alin. (1) C.pr.pen. obliga pe inculpat la plata sumei de 2020 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata avansate de stat. In baza art. 274 alin. (1) teza finala C.pr.pen. onorariul aparatorului din oficiu desemnat pentru asigurarea asistentei juridice a inculpatului ANUL 2020, in cuantum de 1495 lei, ramane in sarcina statului si se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei", se mai arata in postarea de pe reteaua de socializare.Sentinta este definitiva, fiind pronuntata prin intermediul Facebook in data de 31 decembrie 2020.Sentinta din 31 decembrie 2019, care ar fi fost incalcata."Constata incetat anul 2019, prin ajungerea la termen. Dispune inceperea unui an nou plin de bucurii, sanatate si realizari, cu mai putine litigii si mai multa intelegere. Definitiva.Pronuntata prin punerea la dispozitia partilor prin mijlocirea Facebook azi, 31.12.2019," era sentinta.