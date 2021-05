APA NOVA si doi fosti directori din conducerea companiei cercetati de DNA pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Cercetarile in acest dosar, cu prejudiciu de zeci de milioane de euro, vizeaza in prezent doar fapte de evaziune fiscala, sapalare a banilor si abuz in serviciu. In ceea ce priveste faptele de coruptie (luare de mita) cauza s-a clasat din lipsa de probe.Potrivit DNA, in dosar "s-a dispus disjungerea si continuarea cercetarilor, in stare de libertate, fata de inculpata SC APA NOVA SA Bucuresti, fata de doi inculpati, la data faptelor persoane din conducerea societatii, mentionate anterior, fiecare sub aspectul infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, precum si fata de un administrator al unei societati comerciale, sub aspectul infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor. De asemenea, s-a dispus continuarea urmaririi penale "in rem" (fata de fapta), sub aspectul infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit".Ancheta in dosarul APA NOVA, unul dintre cele mai importante instrumentate de procurorii anticoruptie din Ploiesti, a inceput in 2015. Au fost chemati atunci la audieri in calitate de inculpati doi dintre directorii generali ai societatii, Laurent Lalague si Bruno Roche, ambii cetateni francezi, dar si Vlad Moisescu, fost trezorier PNL , si omul de afaceri Ovidiu Semenescu.Potrivit procurorilor DNA Ploiesti, prejudiciul in dosarul APA NOVA fusese calculat la suma de peste doua zeci de milioane de euro, 5.545.146 euro din evaziune fiscala si 17.294.819 euro ca urmare a infractiunii de spalare a banilor.Procurorii anticoruptie cercetau in 2015 "Capusarea" activitatii APA NOVA Bucuresti S.A cu diferite firme prin intermediul carora s-au scurs sume extrem de importante de bani in mod nelegal. Efectul imediat, potrivit DNA, a fost cresterea pretului serviciilor de apa si canalizare platit de locuitorii municipiului Bucuresti."In perioada anilor 2011 - 2015, inculpatul Roche Bruno-Daniel-Paul, suspectul Lalague Laurent si inculpata Saniuta Lavinia Teodora, in calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. Bucuresti si directori generali ai aceleiasi societati, ultima dintre acestia si in calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMANIA, cu complicitatea inculpatilor Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad Octavian si a inculpatei Soare Giovana Maria au participat la circuite comerciale si financiare fictive, ce au avut ca scop, inregistrarea in contabilitatea S.C. APA NOVA S.A. Bucuresti a unor achizitii fictive, avand ca obiect presupuse prestari de servicii si achizitii marfuri, de la mai multe firme. Firmele respective au emis facturi false care sa favorizeze S.C. APA NOVA S.A. Bucuresti, utilizand ca mod de operare, reducerea artificiala a profitului impozabil si a TVA-ului de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si utilizarea de societati comerciale "tip fantoma".Dupa alimentarea conturilor, au avut loc imediat retrageri de numerar, ridicari frecvente de numerar in valori mari cu explicatia "achizitii marfuri", s-au constatat rulaje deosebit de mari in conturile persoanelor fizice implicate, fara ca acestea sa justifice, prin veniturile declarate, valoarea acestor transferuri", se arata in comunicatul DNA din 2015.In acelasi document, procurorii vorbeau despre " un serviciu de securitate format din fosti lucratori ai serviciilor de informatii care efectueaza filaje si interceptari in interesul persoanelor care controleaza agentul economic si care incearca in acest mod sa tina sub control divulgarea de catre angajatii companiei de date care sa conduca la depistarea activitatilor nelegale derulate". Aceste fapte i-au determinat atunci pe procurorii din Ploiesti sa acuze atat societatea APA NOVA, dar si pe unul dintre directorii generali ai companiei de violarea vietii private. Acuzatiile nu mai fac acum obiectul anchetei DNA.Ancheta in acest dosar a fost derulata in paralel si la Paris, procurorii romani colaborand cu Parchetul National Financiar din Franta.