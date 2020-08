Arad: O treime dintre dosarele pentru zadarnicirea combaterii bolilor, clasate de catre procurori

Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad (PTA) au declarat, miercuri, pentru Agerpres, ca in legatura cu COVID-19 au fost deschise 27 de dosare penale, in ultimele luni, majoritatea, respectiv 17, pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Dintre acestea din urma, sase au fost deja solutionate prin clasare, dupa ce au fost in lucru la parchetele din Lipova, Ineu si Chisineu-Cris, insemnand ca o treime dintre ele sunt inchise."Celelalte dosare pentru zadarnicirea combaterii bolilor sunt inca in lucru, dar nu avem nicio persoana trimisa in judecata la acest moment", a precizat purtatorul de cuvant al PTA, Ruxandra Tarcea.In general, dosarele pentru zadarnicirea combaterii bolilor au fost deschise dupa ce persoane care au revenit din strainatate, din "zone rosii COVID-19", au mintit autoritatile la frontiera romana, pentru a nu fi plasate in carantina, afirmand ca vin din alte zone, fara risc. Totodata, in alte cazuri, persoanele puse in carantina sau in autoizolare nu au respectat aceste masuri.Unul dintre cazurile care se mai afla in cercetare este al unui medic de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad. El este suspectat de zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce s-ar fi dus la serviciu, in unitatea medicala, desi ar fi stiut ca este bolnav de COVID-19, si i-ar fi expus pe colegi si pacienti la riscul de a se imbolnavi. Cazul a fost deschis la inceputul lunii iunie si se afla in lucru la Parchetul de pe langa Judecatoria Arad.Pe de alta parte, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris au clasat dosarul deschis dupa infectarea cu noul coronavirus a aproximativ 30 de beneficiari si angajati de la Caminul de batrani "Altenheim Sanktana" din orasul Santana , la sfarsitul lunii aprilie.Dintre cele 27 de dosare in legatura cu COVID-19 de la nivelul parchetelor din judetul Arad, 10 sunt pentru alte infractiuni , cum ar fi fals in declaratii, abuz in serviciu privind diverse achizitii publice sau privind intocmirea fiselor de prezenta la serviciu.