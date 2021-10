De ce au fost exceptați avocații de la regula certificatului verde: ”Biologia este mai tare decât dreptul”

Hotărârea Guvernului (HG) privind noile restricții anti-COVID, publicată în Monitorul Oficial al României, intrată în vigoare începând de luni, 25 octombrie 2021, prevede ca avocații să fie exceptați de la regula certificatului verde, care restricționează accesul persoanelor nevaccinate în instituțiile publice.

Excepția a creat o dispută în spațiul public, cu precădere în mediul online, generând ideea că s-ar fi creat astfel o discriminare față de restul cetățenilor care nu au calitatea de juriști.

Actul normativ prevede că avocații sunt exceptați de la noile măsuri restrictive care privesc accesul în instituții cu precizarea că această derogare se referă exclusiv la activitatea lor profesională, la actul de justiție. Accesul liber al avocaților în spații de recreere sau centre comerciale nu se supun acestei abateri de la regulă, a explicat, pentru ziare.com, Traian Cornel Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR).

Președintele UNBR a precizat că avocatul este parte din actul de justiție, dar nu este un angajat al instanțelor, motiv pentru care a fost necesară această derogare punctuală în actul normativ.

”Nu toți avocații sunt vaccinați, deși noi am făcut eforturi să fie cât mai mulți, dar aici este o problemă de opțiune personală. S-ar fi creat un blocaj, iar lucrurile ar fi fost foarte grave. Avocații nu sunt angajați ai instanțelor, dar ei lucrează în interiorul instanțelor. Dacă nu ținem cont de această circumstanțiere, consecințele pot fi foarte grave. Imaginați-vă că nu poți să arestezi o persoană fără avocat. Dacă nu ar fi fost exceptați avocații, mâine, cineva te-ar fi omorât pe stradă și îți râdea în față pentru că trebuia să-l trimiți acasă. Fără avocat nu poți să-l arestezi. Realmente se poate întâmpla să te omoare pe stradă, să-ți dea cu toporul în cap și singurul lucru pe care poți să-l faci este să-i spui să încerce să nu mai facă astfel de fapte până la reglementarea situației pentru că nu ai cum să-l arestezi”, explică președintele UNBR.

Acesta a precizat că Uniunea Națională a Barourilor nu poate face distincția între avocați vaccinați și nevaccinați ”cum nici judecătorii nu au cum să fie obligați (să se vaccineze n.r.), cel puțin la stadiul actual al legislației ”, susține Traian Briciu.

O discriminare între situația judecătorilor și situația avocaților ar fi făcut imposibilă actul de justiție, având în vedere că un proces nu se poate desfășura fără prezența unui apărător ales sau din oficiu.

”Judecătorii erau oricum exceptați pentru că sunt angajați ai instanțelor, totuși procesul nu se poate desfășura fără avocați, ceea ce înseamnă că procesul nu se putea judeca”, a punctat președintele UNBR.

De altfel, Uniunea Națională a Barourilor din România a salutat printr-un mesaj postat pe site-ul oficial al instituției, măsura exceptării de la regula certificatului verde în cazul apărătorilor ”întrucât este fundamental ca avocații să-și poată îndeplini la timp și în mod corespunzător obligațiile profesionale și să poată asigura continuitatea actului de justiție”, se arată în documentul citat.

Extras din actul normativ privind exceptarea de la restricțiile privind accesul în instituțiile publice

”Art. 12 alin. (4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

”Este un program special pentru avocați și la registratură. Aici nu este discriminare?”

Profesorul Universitar, Sergiu Bogdan, prodecanul Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, este de părere că în momentul de față sistemul judiciar din România nu este pregătit să facă față unor restricții drastice impuse de pandemie, existând riscul blocării actului de justiție, în cazul în care toate părțile implicate în proces nu are avea acces deplin în instanțe.

”Până la urmă este program special la registratură pentru avocați și un alt program pentru restul publicului. Întrebarea este de ce există program special la registratură pentru avocați și pentru pubic nu. Am putea spune că este o discriminare, nu? În realitate, situația este altfel, cetățeanul obișnuit are un singur dosar de studiat, iar avocatul are o sută de dosare. Pe de altă parte activitatea judiciară nu se poate desfășura fără un avocat.

Imaginați-vă că spune un avocat unui procuror că nu are certificate verde și nu poate participa la arestare. Ce să facă procurorul? Ar fi un risc major să se blocheze activitatea judiciară. Imaginați-vă că nu s-ar mai putea lua nicio măsură preventivă”, apreciază Bogdan, insistând asupra faptului că discuția despre discriminare în cazul de față nu este altceva decât un joc periculos și interminabil.

”Nuanțele acestea de genul discriminare pot fi purtate în spațiul public până ne plictisim, dar în esență de ce o anumită profesie are anumite drepturi și altele nu ține strict de eficiența practică. Până la urmă și un sportiv poate fi nemulțumit că nu are spectator în tribună, nu? Mi se pare că intrăm într-un joc din acesta în care ne întrebăm cine are mai multă dreptate, dar în care pierdem toți. Mie mi s-ar părea normal ca toți angajații să aibă certificate COVID, toți. Magistrații s-au pus prima dată pe ei la excepții, apoi au venit și avocații, acum și juriștii care spun că și ei desfășoară activitate similară și ar trebui să aibă și ei același statut și apoi cetățenii care au și ei treabă în sistemul judiciar o să spună și ei același lucru”, susține Sergiu Bogdan.

Profesorul susține că în prezent dezbaterea pe drepturi și libertăți pornind de la subiectul COVID este dusă într-o direcție greșită pentru că ne raportăm ”la o lume care nu mai există”.

”Este o altă paradigmă și noi trăim într-o lume depășită istoric. Noi am căzut în capcana propriei noastre libertăți de a spune orice și a crede orice. Biologia este mai tare decât dreptul, eu așa le spun studenților. Virusul nu știe Constituție, drepturi, discriminare, el își face treaba lui și atâta tot, nu se uită în Constituție înainte.

În concluzie, avocații nu trebuie să facă dovada vaccinării sau a trecerii prin boală exclusiv în cazul consultațiilor cu caracter juridic, atunci când oferă asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, în cadrul birourilor notarilor publici și a executorilor judecătorești, în cadrul instituțiilor administrației publice. Excepția de la regulă, în cazul lor, nu se aplică în timpul liber.

