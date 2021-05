Un barbat din Arges l-a ucis cu sange rece pe amantul sotiei. In localitate relatia dintre femeie si barbatul gasit mort era de notorietate

Trupul neinsufletit al victimei, un barbat de 40 de ani din comuna Cetateni, a fost gasit vineri dimineata, pe un teren amplasat intre o casa in constructie si un parau din localitatea Cetateni.Procurorul Catalin Sorin Arsene de la Parchetul de pe langa Tribunalul Arges a declarat ca primele date din ancheta arata ca victima este un barbat de 40 de ani din localitatea Cetateni, iar principalul suspect in cazul de omor este un barbat de 46 de ani, a carui sotie avea o relatie extraconjugala cu victima, mobilul crimei fiind gelozia.De altfel, in localitate relatia dintre femeie si barbatul gasit mort era de notorietate, femeia obisnuind ca isi faca bagajele si sa plece la amant pentru cateva zile dupa care revenea acasa, la sot.Joi seara, intre cei doi a izbucnit o altercatie pe terenul din spatele casei aflate in constructie. Zgomotele au fost auzite de o femeie , care are casa in apropierea terenului si care, in jurul orei 22:45, a sunat la 112. Un echipaj de politie a ajuns la locul indicat de femeie in aproximativ 15 minute, insa nu se mai auzeau zgomote si nici nu au gasit nimic, politistii intocmind proces verbal conform caruia posibila altercatie a incetat.Suspectul in acest caz a fost ridicat, iar vineri dupa-amiaza este audiat. El urmeaza a fi retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore, procurorii urmand a formula propunere de arestare preventiva pe numele sau, pentru omor.