Partida de vanatoare ilegala incheiata tragic: Un barbat de 40 de ani a fost impuscat in cap

Potrivit politiei, apelul la 112 a fost inregistrat vineri la ora 13,24."Politistii de la Politia municipiului Beius au fost sesizati in urma unui apel primit de Inspectoratul de Politie Judetean Bihor, prin numarul de urgente 112, ca intr-o padure de pe raza localitatii bihorene Remetea a avut loc un accident de vanatoare in urma caruia un barbat a fost impuscat accidental. Un elicopter SMURD a fost trimis in zona, care l-a transportat la Spitalul Judetean din Oradea", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Ioana Lascau.Reprezentantul IPJ Bihor a mai mentionat ca la fata locului s-au deplasat politistii din cadrul Politiei municipiului Beius si cei ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Bihor, care efectueaza cercetari cu privire la circumstantele producerii acestui incident.Ranitul participa la o partida de vanatoare in zona Beius, langa localitatea Meziad. La un moment dat, a fost impuscat in zona capului de un participant la aceasta vanatoare, un padurar din zona.Se pare ca vanatoarea nu era una legala, AGVPS nu a eliberat o autorizatie pentru aceasta partida.Victima a fost preluata cu un elicopter SMURD si adusa de urgenta la Oradea, la sectia de UPU a spitalului judetean. A fost bagat deja in operatie, insa starea sa este grava, iar prognosticul medicilor este rezervat, informeaza sursa citata. Politistii efetueaza in continuare cercetari la fata locului pentru a determina cum s-a produs acest accident.