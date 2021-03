Barbatul care a dat de pamant cu doi copii, intr-un parc din Hunedoara, trimis in judecata in stare de arest preventiv. Tanarul e acuzat de tentativa de omor

Copilul a suferit o fracura de os occipital si are nevoie de 25 - 30 de zile de ingrijiri medicale.Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a anuntat, vineri, trimiterea in judecata a barbatului care a trantit un copil intr-un parc din Hunedoara "Inculpatul C.A., la data de 07.02.2021, in jurul orelor 15:35, pe fondul unei stari tensionate generata de cearta dintre persoana vatamata minora in varsta de 13 ani si un alt minor in varsta de 8 ani - fiul concubinei sale, care se aflau in parcul de joaca pentru copii, situat in spatele blocului G2 de pe bulevardul Dacia din municipiul Hunedoara, loc in care se aflau atat copii, cat si persoane adulte, a prins-o pe persoana vatamata minora cu mainile de gat, a ridicat-o la aproximativ 2 metri inaltime (deasupra capului inculpatului), dupa care a proiectat-o cu putere de pamant, producandu-i o fractura de os occipital cu dehiscenta de 2 mm, leziune care necesita 25-30 zile de ingrijiri medicale pentru vindecare, tulburand ordinea si linistea publica", au transmis procurorii.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Hunedoara.