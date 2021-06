Bataie intre mai multi barbati, intr-un club de fite. Care a fost marul discordiei VIDEO

Tanara casatorita ar fi plecat din grupul de prieteni cu care iesise in club si s-a indreptat catre baie. La o masa de langa baie s-ar fi instalat mai multi cetateni arabi care ar fi inceput sa o agreseze fizic pe femeie. Tanara s-ar fi plans prietenilor si sotului, care au mers catre grupul cu pricina, mai informeaza sursa citata. In club s-a incins o bataie generala , cum se vede si pe imaginile surprinse de clientii localului.Agentii de paza ai localului ar fi intervenit sa-i desparta pe scandalagii. Politistii din Iasi fac verificari acum in acest caz."Urmare a imaginilor aparute in spatiul public conducerea IPJ Iasi a dispus efectuarea de verificari in vederea stabilirii situatiei de fapt si luarii masurilor legale care se impun. Verificarile sunte efectuate de catre politistii Politiei Municipiului Iasi si Serviciului de Investigatii Criminale Iasi", au anuntat reprezentantii Politiei.