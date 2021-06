Medici cercetati penal dupa ce au luat mita pentru intocmirea unor dosare false de pensie de handicap

Trei cadre medicale, sub control judiciar

Cati bani au fost descoperiti la perchezitii

Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures a dispus masuri preventive fata de 7 persoane - 6 cadre medicale si un functionar public - cercetate intr-un dosar penal in care politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie au fost delegati sa efectueze activitati de procedura penala pentru probarea unor infractiuni de coruptie in legatura cu facilitatea mentinerii in plata a pensiilor de invaliditate.Potrivit DGA, trei cadre medicale au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile pentru luare de mita, iar alte trei cadre medicale si un functionar public au fost retinuti pentru 24 de ore, pentru luare de mita si trafic de influenta. Cei patru retinuti urmeaza sa fie prezentati, joi, Tribunalului Mures cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.In acest dosar, in 3 iunie au fost facute 16 perchezitii in judetele Mures si Sibiu, de catre politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, impreuna cu ofiteri din cadrul altor 9 servicii judetene anticoruptie (Alba, Brasov, Bistrita - Nasaud, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Salaj si Sibiu), sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures.Potrivit DGA, perchezitiile vizau activitatea infractionala a unor medici si intermediari de la Spitalul Municipal Sighisoara si Cabinetul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca Sighisoara din cadrul Casei Judetene de Pensii Mures, sub suspiciunea ca au primit, direct sau prin intermediari, foloase materiale pentru a facilita mentinerea in plata a pensiilor de invaliditate, cauzand prejudicii bugetului de stat.In urma perchezitiilor au fost ridicate mai multe inscrisuri care au legatura cu cauza, sumele de 150.145 euro, 59.495 lei si 100 dolari, 39 inele, 3 bratari, un ceas din aur, 11 coliere, 24 perechi de cercei, 2 brose, 6 pandantive si 7 banuti din aur.Dosarul s-a constituit la nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, ca urmare a sesizarii unitatii de parchet de catre D.G..A. - Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, sub pentru luare si dare de mita.In cauza s-a beneficiat de sprijinul Serviciului Tehnic al D.G.A. si al Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia de Operatiuni Speciale - Brigada de Operatiuni Speciale Targu Mures.