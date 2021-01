Calin Popescu Tariceanu a ajuns la DNA pentru a fi audiat in dosarul in care este acuzat de o spaga de 800.000 de dolari

Luni, DNA a cerut Parchetului General sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pentru inceperea urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu-Tariceanu pentru luare de mita, pe vremea cand acesta ocupa functia de prim-ministru. Calin Popescu Tariceanu a venit insotit de avocat si nu a facut declaratii.Potrivit DNA, solicitarea are in vedere ca, in acest moment, exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ca persoana pentru care se cere efectuarea urmaririi penale ar fi primit, in mod indirect, in perioada 2007 - 2008, de la reprezentantii unei companii austriece, foloase materiale in valoare de 800.000 de dolari, constand in plata unor servicii de consultanta."In schimb, acesta si-ar fi exercitat atributiile astfel incat sa fie adoptate o serie de hotarari de guvern in favoarea companiei.Suma de 800.000 de dolari, reprezentand un comision din valoarea platilor facute de statul roman catre companie, ar fi fost folosita in beneficiul demnitarului, pentru acoperirea unor cheltuieli de campanie electorala, fiind transferata in baza unor contracte fictive incheiate cu mai multe companii offshore", sustin anchetatorii.DNA precizeaza ca dosarul a fost constituit in 2018, in urma reunirii a trei dosare penale, dintre care unul a fost preluat la cererea autoritatilor judiciare austriece.