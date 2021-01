Scandal in fata la DNA. Calin Popescu Tariceanu, intampinat cu catuse: "La multi ani cu executare!"

Ce spune Tariceanu despre acuzatii

Atat la intrarea cat si la iesirea din sediul DNA, Tariceanu, a carui zi de nastere a fost pe 14 ianuarie, a fost intampinat, cu catuse, de protestatarul Marian Morosanu, cunoscut ca "Marian Ceausescu"."La multi ani dar nu pentru ieri cand ati implinit 69 de ani! La multi ani cu executare! La puscarie! Ce parere aveti de catusele pe care le veti purta? Borfasule", i-a transmis Marian Ceausescu lui Calin Popescu Tariceanu, flancat de presa in drum spre masina care l-a preluat."M-am prezentat astazi la DNA. Mi s-a adus la cunostinta calitatea de suspect intr-un dosar in care sunt acuzat de obtinerea unor foloase, indirect de mita. Ceea ce vreau sa precizez este ca tot acest dosar pleaca de la o serie de premise false, eronate, aberante si anume ca in perioada cand am condus Guvernul, Executivul a emis o serie de hotarari de guvern care sa favorizeze o companie", a declarat, vineri, Calin Popescu Tariceanu, la iesirea din sediul DNA, unde a stat aproximativ doua ore.Tariceanu a adaugat ca "prim-ministrul nu da, asa, din pixul lui, hotarari de Guvern, cum isi imagineaza poate unii", documentele adoptate urmand o intreaga procedura administrativa."Am cerut timp necesar pentru studierea probelor suplimentare despre care procurorii au spus ca le-au depus la dosar si voi urma procedurile prevazute in cadrul procesului", a mai declarat Tariceanu.