Calin Popescu Tariceanu, trimis in judecata in dosarul in care a luat mita 800.000 de dolari in timp ce era prim-ministru

Mita, folosita pentru cheltuieli de campanie electorala

Sechestru pe imobilele lui Tariceanu

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Calin Popescu Tariceanu, la data faptei prim ministru al Guvernului Romaniei, pentru savarsirea unei infractiuni de luare de mita.Potrivit rechizitoriului intocmit, in calitatea de premier, Tariceanu ar fi pretins (in cursul anului 2007) si ar fi primit (in cursul anului 2008), in mod indirect, de la reprezentantii unei companii austriece,, constand in plata unor servicii de consultanta, in schimbul exercitarii atributiilor sale in asa fel incat sa fie adoptate o serie de hotarari favorabile companiei, respectiv hotararile de guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 si 1451/2008.Fapta de pretindere a prim-ministrului Tariceanu s-ar fi realizat, in perioada aprilie - mai 2007, in mod indirect, prin intermediul unui om de afaceri (trimis in judecata in anul 2019 pentru complicitate la luare de mita), care ar fi solicitat in numele prim-ministrului un comision de 10% din valoarea actelor aditionale/platilor la un contract comercial derulat de compania austriaca, in schimbul adoptarii hotararilor de guvern care urmau sa permita acest lucru, conform intereselor companiei.Fapta de primire de catre prim-ministrul Calin Constantin Anton Popescu-Tariceanu, in cursul anului 2008, in mod indirect, s-ar fi realizat prin doua actiuni de primire (la 07.11.2008 a sumei de 500.000 de dolari si la 25.11.2008 a sumei de 300.000 de dolari).Suma totala de 800.000 de dolari, reprezentand comisionul platit de reprezentantii firmei austriece, prin intermediul unor companii offshore, ar fi fost folosita in beneficiul demnitarului, pentru, fiind transferata unei firme de consultanta.In vederea confiscarii obiectului infractiunii de luare de mita, in cauzape bunuri imobile apartinand lui Tariceanu pana la concurenta sumei de 800.000 de dolari, echivalent in lei - 3.204.640 lei.Dosarul a fost trimis spre judecare lacu propunerea de mentinere a masurilor asiguratorii dispuse asupra bunurilor inculpatului.DNA Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Mentionam ca prezentul comunicat a fost intocmit in conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.