Candidatul pentru functia de Avocat al Poporului s-a pensionat la 49 de ani. Primeste o pensie de peste 10.000 de lei

"M-am pensionat anul trecut, la varsta de 49 de ani", a spus Fabian Gyula la Palatul Parlamentului.Intrebat daca 49 de ani este o varsta potrivita pentru a iesi la pensie, acesta a spus: "Raportat la presiunea la care esti supus in magistratura, da"."Am lucrat 24 de ani fara sa ocup functii de conducere, abia dupa acea am avut functii de conducere. La un moment dat am stat 15 ani pe acelasi scaun, practic solutionand acea ciclicitate de dosare care nu erau simple. Ma ocupam si de cooperare internationala.Obisnuiesc sa spun o intamplare din aceasta activitate dupa care sa apreciati cat de grea este activitatea de magistrat. Lucram la Parchetul tribunalului cand intr-o noapte, pe la 4,00, am ajuns acasa si ma suna pe telefonul fix seful arestului. Atat mi-a spus - sa stiti ca cel pe care l-ati audiat timp de doua ore si jumatate in cursul acestei nopti, la verificarile efectuate de medicul de la arest s-a dovedit a fi purtator de TBC activ. A inchis discutia, mi-a zis - sa aveti grija de copilasii dvs. Aceasta este activitatea de magistrat", a afirmat acesta.El a adaugat ca magistratii au si o serie de incompatibilitati si restrictii.Fabian Gyula a mai declarat ca pensia sa este de peste 10.000 de lei si a apreciat ca este o pensie mare, "raportat la pensia medie". Candidatul pentru conducerea Avocatului Poporului a afirmat ca jurisprudenta Curtii Constitutionale este "clara in favoarea magistratilor" in privinta pensiilor acestora.Fabian Gyula a declarat miercuri, la audierea sa in Comisiile juridice ale Parlamentului , ca este absolvent de studii juridice, ca timp de 25 de ani a fost procuror , iar de 22 de ani este cadru didactic in invatamantul superior.Desemnarea Avocatului Poporului urmeaza sa fie facuta in plenul reunit al Parlamentului cel mai probabil luni. Fabian Gyula este singurul care si-a depus candidatura pentru aceasta functie.