Pana cand pot fi depuse candidaturile pentru functiile de procuror european delegat in Romania

"Persoanele interesate sa ocupe o functie de procuror european delegat in Romania isi mai pot depune candidaturile pana la data de 7 ianuarie 2021, inclusiv. Dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de selectie, iar rezultatele verificarii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii si al Ministerului Public", se arata intr-o informare postata pe site-ul Ministerului Justitiei, conform Agerpres.Conform sursei citate, interviul va avea loc intre 25 si 28 ianuarie, perioada care poate suferi modificari in functie de numarul candidatilor si de modalitatea de desfasurare a interviului."Evaluarea candidatilor se face pe baza aspectelor relevante rezultate din sustinerea interviului, din analiza documentelor depuse de catre candidat cu privire la experienta practica relevanta, precum si a altor aspecte verificabile rezultate din activitatea sa profesionala", precizeaza Ministerul Justitiei.Dupa finalizarea interviurilor, comisia va selecta candidatii pentru ocuparea celor 15 posturi de procuror european delegat, precum si cinci propuneri de rezerva. Data inceperii activitatii in calitate de procuror european delegat in Romania va fi stabilita conform procedurilor specifice in cadrul Parchetului European (EPPO).