Amenzi aplicate de politisti manifestantilor de la protestele anti-masca

Potrivit unui comunicat de presa, organizatorii actiunilor au fost sanctionati contraventional pentru ca nu au luat masurile necesare astfel incat sa nu permita depasirea numarului maxim de 100 de participanti, nu au asigurat respectarea de catre acestia a celorlalte masuri de protectie sanitara, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 293 din 10 martie 2021 si nu au respectat locul de desfasurare a activitatilor declarate.Participantii la adunarile publice au fost sanctionati pentru ca nu au respectat masurile individuale de protectie sanitara.In continuare, se fac verificari pentru identificarea si a altor persoane care au incalcat normele legale in vigoare, in vederea luarii masurilor care se impun, precizeaza DGJMB.