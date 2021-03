Renate Weber, despre discutiile privind revocarea sa: "Lovesc intr-o institutie cu un mandat constitutional. Eu sunt o persoana independenta"

Potrivit news.ro, Weber afirma ca nu a vazut niste motive reale pentru care se doreste revocarea sa: "Au bauguit ca asa trebuie", a adaugat Avocatul Poporului care apreciaza ca buna activitatea institutiei.Renate Weber a vorbit, vineri seara, la Antena 3, despre revocarea sa: "Nu stiu sa va spun de ce, pentru ca mie nu mi-au fost comunicate niciodata niste motive oficiale , iar cei care au aparut in spatiul public, fiecare a spus altceva si recunosc ca cei mai multi, de fapt, nu s-au referit la nimic. Au bauguit ca asa trebuie. Nu, nu am inteles de ce".Weber afirma ca toate aceste discuii lovesc in institutia Avocatului Poporului si nu in ea ca persoana."Ce mi se pare mie trist e ca prin astfel de iesiri ei nu inteleg ca nu lovesc neaparat in mine, Renate Weber. Eu sunt o persoana independenta pana la urma. Libera am fost toata viata mea, asa sunt si acum. Dar lovesc indirect intr-o institutie care este o institutie cu un mandat constitutional, acela de a fi garant al drepturilor si libertatilor. Lovesc intr-o institutie care a lucrat in folosul cetatenilor acestei tari si mie mi se pare ca felul in care noi ca institutie am performat in cel putin utimul an este corect, e bine", a mai adaugat weber.Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , a anuntat, in 16 februarie, ca a fost initiata procedura privitoare la revocarea Avocatului Poporului, Renate Weber - al catrei mandat ar urma sa se incheie in 2024 - precizand ca in cel mult doua saptamani comisiile juridice urmeaza sa analizeze aceasta solicitare si sa prezinte un raport care sa fie transmis plenului.