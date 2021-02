CEO-ul Terapia sustine ca a gasit solutia pentru salvarea minerilor: 5.000 de ortaci sa fie trimisi la munca in Cluj si Timis si vor fi angajati pe loc

"Nu exista somaj dupa pandemie in marile aglomerari industriale din Romania, pentru ca de acolo pleaca majoritatea muncitorilor la munca in vest, nu mai exista scoli profesionale, iar universitatile tehnice produc absolventi nepregatiti, care vor salarii mari fara sa stie sa faca ceva. Orice director de fabrica va va spune ca nu gaseste muncitori calificati sau specialisti in controlul calitatii, singurele optiuni fiind sa si-i dezvolte singuri sau sa-i recruteze de la competitie.Green Deal. Sa ne intelegem, va inchide toate minele de carbune din Romania - se cheama pompos "decarbonizarea sistemului energetic" - este prea tarziu sa se mai faca investitii pentru a sustenabiliza mineritul. Vor fi inchise si cateva fabrici chimice pentru care iar, este prea tarziu un upgrade tehnologic - se defineste savant drept "sprijin pentru inovare in sectorul industrial, asadar in 10 ani Romania mai pierde suveranitate economica daca mai avea de unde", sustine Dragos Damian, citat de businessmagazin.ro Managerul Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente de pe piata locala, le sugereaza politicienilor sa faca o lista cu cateva zeci de fabrici care sa ii preia pe mineri."Deja am aderat la pactul verde, fara ca vreun politician roman sa bata cu pumnul in masa si sa spuna "vreau derogari si tranzitie mai lunga, pentru ca asta inseamna tranzitie justa pentru romani". Nu suntem noi copii teribili precum Polonia sau Ungaria, noi pur si simplu acceptam orice.Asadar, salvarea a 5.000 de mineri sunt bani bine folositi, anticipand modificarile pe care le va produce pactul verde european. Autoritatile sa faca o lista cu 50 de fabrici gata sa ii preia si sa plateasca prin acesti angajatori costuri de relocare cu familiile pentru cel putin un an si jumatate din salariul din primul an. Maxim 200 milioane lei, la un calcul sumar", a scris Dragos Damian, pentru businessmagazin.ro.Acesta crede ca politicienii trebuie sa "coaca" un plan prin care sa "reloce si reconverteasca tot personalul care se afla in zonele industriale despre care se stie sigur ca se vor inchide gratie Green Deal".