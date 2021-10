Primarii PSD care au dat în judecată guvernul Cîțu pentru banii distribuiți la rectificare. ”Am fost vitregiți de un drept”

Șase primari social democrați din Vrancea au acționat în instanță Guvernul Cîțu, pentru modul în care premierul demis, Florin Cîțu, a alocat banii la ultima rectificare bugetară în mod cu totul discreționar, primarilor PNL.

Primarii PSD și USR au acuzat Executivul de discriminare și alocare a fondurilor publice pe criterii strict politice, cea mai mare parte din suma de un miliard de lei fiind direcționare către primăriile administrate de edili PNL și UDMR.

Cererile de chemare în judecată au fost făcute la Curtea de Apel București, cei șase aleși vrânceni, cinci primari de comune și unul de oraș solicitând în instanță „anularea actului administrativ cu caracter normativ HG nr. 1088/2021”.

Printre edilii vrânceni care au depus aceste plângeri se află primarii comunelor Fitionești, Slobozia Ciorăști, Cîmpuri, Ruginești, Străoane, dar și cel din orașul Mărășești.

„Existenţa resurselor financiare este o condiţie generală a acoperirii cheltuielilor publice pe ansamblu. De aceea, majorările de cheltuieli în cursul anului bugetar se pot efectua cu condiţia ca iniţiatorii să prevadă şi resursele necesare acoperirii acestora. Acest principiu a fost încălcat tocmai prin multiplele alocări din fondul de rezervă a veniturilor de la buget constând în sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată către fondul de rezervă“, se arată în cererea de anulare depusă la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal.

„S-au transferat în mod nelegal sume din bugetul de stat către bugetele locale, încălcându-se principiile prevăzute de art.12 din Legea 500/2002, respectiv principiul neafectării veniturilor, specializării, echilibrului bugetar și publicității. Pentru ca procedurile dreptului bugetar naţional să asigure realizarea obiectivelor politicii guvernamentale în materie, este necesar ca procesul complex al elaborării şi executării bugetului să se deruleze în conformitate cu anumite principii”, spune Iordache Cazacu, primarul comunei Fitionești.

Județului Vrancea i-a fost repartizată suma totală de aproape 13,2 milioane de lei prin hotărârea de guvern. Unitățile administrativ-teritoriale conduse de liberali au primit sume cuprinse între 100.000 și 300.000 de lei, iar primăriile conduse de pesediști au primit câte 50.000 de lei fiecare. Municipiul Focșani, 7 primării comunale, toate conduse de PSD, și Primăria Pufești, unde primarul este de la AUR, nu au beneficiat de niciun leu la această repartizare din Fondul de rezervă.

„Am recurs la această soluție extremă deoarece considerăm că am fost vitregiți de un drept pentru că primării liberale care nu au solicitat bani au primit sume mari iar noi, care aveam nevoie de fonduri, am primit sume foarte mici, de 50 mii lei. Consider că nu a fost o procedură corectă. Noi aveam nevoie de ajutor pentru că avem multe proiecte în derulare, cum ar fi alimentarea cu gaze, proiectul căminului cultural și aveam nevoie de bani. Suntem la limita de jos, oamenii au nevoie și ne cer să realizăm investiții în comună dar nu avem bani”, declară primarului comunei Străoane, Vasile Zbîrciog.

