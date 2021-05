Membru al clanului Amet Metin, retinut. Ar fi oferit mita unui politist care l-a prins drogat la volan

Procurorii au dispus, marti, pe 4 mai, retinerea preventiva a unei persoane cunoscute ca membra a clanului lui Amet Metin din Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, in forma continuata, potrivit unui comunicat al PT Brasov."Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat faptul ca inculpatul, in seara zilei de 3 mai 2021, i-a oferit unui agent de politie rutiera din cadrul Politiei Statiunii Rasnov, in mod repetat si in aceeasi imprejurare, sumele de 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro si in final 500 Euro, cu titlu de mita , dupa ce a fost depistat ca a condus un autoturism pe raza aceleiasi localitati si a fost testat pozitiv la substanta psihoactiva metadona, initial pentru a nu fi testat, iar apoi pentru a nu i se recolta mostre biologice la Spitalul Orasenesc Zarnesti si pentru a nu i se constitui dosar penal pentru infractiunea de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive . Politistul a refuzat mita si a denuntat fapta procurorilor", se precizeaza in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca barbatul va fi prezentat, miercuri, judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Brasov cu propunere de arestare preventiva.