Stelian Ion explica de ce a fost adoptata OUG in domeniul Justitiei: "S-a evitat blocarea instantelor"

Desfiintarea Sectiei Speciale, si ea pe lista de scurta

"Ieri am adoptat in Guvern o Ordonanta care se refera la buna functionare a Instantelor de Judecata. A fost o Ordonanta pe chestiuni tehnice care tin e administrarea Justitiei. De la 1 ianuarie urma sa intre in vigoare prevederi care ar fi impus constituirea unor completuri de catre trei judecatori care sa judece apelurile si in instantele civile, dar si in cele penale", a declarat Stelian Ion.Acesta a motivate decizi prin faptul ca a primit foarte multe solicitari din partea CSM in acest sens."Pentru ca am primit solicitari exprese din partea CSM, foarte bine argumentate, in urma unei evaluari proprii a instantelor judecatoresti in care a rezultat volumul mare de incarcarcare a acestor instante, faptul ca schema de personal este redusa, faptul ca in ultima perioada nu s-au facut intrari in profesie, acest lucru a dus la concluzia ca cel mai bun lucru este acela de a interveni urgent in reglementarea acestei situatii. Altfel, s-ar fi ajuns la blocaje inacceptabile in instantele de apeluri, ceea ce ar fi condus inevitabil la o marire a duratei proceselor", a explicat Stelian Ion.Astazi, ministrul va trimite spre avizare catre CSM proiectul care vizeaza desfiintarea SIIJ:"Inca de la preluarea acestui mandat am discutat in cadrul Directiei de elaborare acte normative in sensul de a face unele corecturi ale Proiectului de Lege referitor la desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie si a trimite acest proiect catre CSM in vederea obtinerii unui aviz. Am facut acest lucru, chiar in cursul zilei de astazi vom trimit catre CSM proiectul. Din proiectul initial de lege am pastrat doar partea referitoare la desffiintarea SIIJ, eliminand celelalte articole care se refereau la asa zise superimunitati ale judecatorilor si procurorilor pe care nici acestia nu le cerusera", a declarat Stelian Ion.