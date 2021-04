Condamnare definitiva a unui fost director din Primaria Capitalei. Care sunt infractiunile pentru care Madalin Dumitru a primit 6 ani cu executare

Infractiunile pentru care a fost condamnat Madalin Dumitru sunt: luare de mita, trafic de influenta; efectuare de acte de comert incompatibile cu functia; participatie improprie la delapidare, in forma continuata; abuz in serviciu; fals in inscrisuri sub semnatura privata; instigare la spalare de bani; fals in declaratii.Judecatorii au mai dispus confiscarea de la acesta a unor sume de bani - 538.047 lei si 65.000 de euro.O parte din acuzatii de refera la faptul ca Madalin Dumitru nu a trecut in declaratiile de avere venituri de ordinul a sute de mii de euro, obtinute din inchirieri de imobile si vanzarea unor bunuri si actiuni la firme.Potrivit DNA , in calitate de director al DGISP din cadrul Primariei Capitalei - functionar public cu atributie de conducere in cadrul autoritatii publice locale, desi avea obligatia de a-si declara averea, Madalin Dumitru a facut declaratii necorespunzatoare adevarului cu privire la veniturile realizate in perioada 2008 - 2013.Astfel, in declaratia de avere din data de 4 noiembrie 2008, acesta nu a mentionat venituri de 150.000 de euro obtinute ca urmare a incheierii unui antecontract de vanzare - cumparare pentru un teren de 217 mp, situat in Bucuresti.De asemenea, in declaratia de avere din data de 4 noiembrie 2010, el nu a trecut venituri de 90.200 lei obtinute din cesionarea partilor sociale la firma SC Magistral SRL, al carei reprezentant era.In declaratia de avere din data de 10 iunie 2013, Madalin Dumitru nu a declarat veniturile obtinute din inchirierea unui imobil situat in orasul Voluntari (5.500 euro pentru anul 2012, 11.100 euro pentru ianuarie - iulie 2013). In aceeasi declaratie de avere, el a declarat, in fals, venituri in suma de 500.000 lei si 150.000 euro obtinute ca urmare a incheierii a trei antecontracte de vanzare - cumparare si nu a declarat 8 ceasuri (Longines, Mont Blanc).Dupa numirea in functia de director la Primaria Capitalei, spun procurorii, Madalin Dumitru a continuat sa efectueze acte de administrare la doua firme unde era actionar - SC Precon SRL si SC Magistral SRL, atat in mod direct, cat si prin intermediul altor persoane, fiind in continuare factorul de decizie in cadrul acestora.Astfel, Madalin Dumitru era cel care stabilea strategia de dezvoltare a firmelor indicand administratorului/ directorului general proiectele ce trebuie dezvoltate, oportunitatile de afaceri, termenii ofertelor si termenii contractelor incheiate de cele doua societati, precum si ordinea de prioritate a platilor.Procurorii au mai stabilit ca Madalin Dumitru identifica posibilii clienti ai celor doua firme, discuta cu acestia, le solicita intalniri cu persoane din conducerea celor doua societati si insotea clientii la sediul firmelor.Conform DNA, ca urmare a exercitarii acestor activitati incompatibile cu functia de director in Primaria Capitalei, Madalin Dumitru a obtinut foloase materiale necuvenite care constau in: suma de 48.000 lei ridicata din casieria SC Precon SRL de catre administrator, la solicitarea sa si depusa de acesta intr-un cont; costurile suportate de SC Precon SRL pentru angajarea unui sofer personal, respectiv retributia acestuia; costurile suportate de SC Precon SRL pentru asigurarea folosintei mai multor autoturisme - Chrysler Grand Voyager, Audi A5 si Audi Q7 (rate de leasing, asigurari, taxe, cheltuieli de intretinere), dar si costurile aferente abonamentelor telefonice pentru posturile utilizate de el si fiul sau.S-a stabilit, de asemenea, ca au fost obtinute foloase si pentru alte persoane, reprezentand salarii aferente perioadei octombrie 2010 - mai 2013 (213.900 lei) si costurile aferente asigurarii folosintei mai multor autoturisme.Madalin Dumitru a fost trimis in judecata si pentru savarsirea unor fapte de coruptie - luare de mita si abuz in serviciu, dar si infractiuni economice.Astfel, spune DNA, in perioada 2009 - 2014, in calitate de director general in cadrul Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice din Primaria Capitalei, presedinte al comisiilor de evaluare, presedinte al comisiei de receptie a lucrarilor, Madalin Dumitru a pretins si primit, de la o societate comerciala, foloase necuvenite de peste 9.200 lei, constand in efectuarea unor lucrari de reparatii/ renovare/ instalatii, materialele necesare si obiecte electrocasnice pentru a-si exercita influenta in vederea atribuirii, derularea in bune conditii a contractelor si pentru a aproba decontarea unor lucrari neefectuate.De asemenea, prin receptionarea unor lucrari neefectuate la obiectivul "Refacerea si consolidarea structurii de rezistenta a Pasajului denivelat suprateran Baneasa", Madalin Dumitru a creat premisele decontarii de lucrari neefectuate in suma de 372.636 lei fara TVA, respectiv la articolul deviz "Parapet metalic directional zincat", fiind decontati in plus 701 metri parapet nepus in opera.In aceeasi perioada, Madalin Dumitru a primit de la reprezentantul unei societati comerciale doua autoturisme - Mercedes si BMV X6, precum si suma de 20.000 lei, in vederea obtinerii, pentru acesta, de lucrari in subcontractare, avize/aprobari si efectuarii platilor la timp.Pentru acelasi motiv, inculpatul a primit de la reprezentantii a doua societati comerciale foloase necuvenite in valoare de 68.000 euro, precum si subcontractarea de lucrari catre firmele controlate de el, acordarea cu titlu gratuit a unui autoturism pentru o ruda a sa si suportarea lucrarilor efectuate, in valoare de 49.600 lei, la imobilele familiei.Pentru a ascunde provenienta sumelor de bani primite ca urmare a traficului de influenta exercitat, Madalin Dumitru a solicitat intocmirea unui contract ce atesta, in mod nereal, existenta unui raport comercial intre doua societati comerciale. Pentru a justifica presupusele relatii comerciale, facturile fiscale au fost emise de una dintre firme catre cealalta, contravaloarea fiind achitata de una din societati, desi beneficiarul real al lucrarilor era Madalin Dumitru.In plus, pentru derularea in bune conditii a contractelor incheiate cu Primaria Capitalei, la solicitarea lui Madalin Dumitru, o societate comerciala a incheiat contracte cu firmele pe care acesta le administra in fapt si a efectuat plati nedatorate catre acesta.Totodata, pentru a disimula provenienta si beneficiarul banilor, Madalin Dumitru a determinat doua persoane sa intocmeasca documente prin care sa creeze un circuit fictiv al banilor.