Un contrabandist de tigari din Constanta a ales sa faca inchisoare decat sa munceasca in folosul comunitatii

In varsta de 31 de ani, barbatul a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de detinerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia, in forma continuata, scrie Replica de Constanta Acesta a fost prins de 16 ori intr-un an de catre politisti si jandarmi in timp ce vindea tigari de contrabanda . Procurorii au stabilit un prejudiciu adus bugetului de stat in valoare de 2.999,38 lei. In timpul procesului , cu toate ca inculpatul ar fi putut alege o pedeapsa sub forma muncii renemunerate in folosul comunitatii, acesta a refuzat, astfel ca pedeapsa se va executa in regim de detentie, a constatat instanta Contrabandistul a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare, dar sentinta nu este definitiva.