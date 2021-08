Controale pe bandă rulantă la vehiculele de transport marfă care trec prin Portul Constanța. S-au dat amenzi de peste un milion de lei

numeroase controale la vehiculele de transport marfă care merg spre sau dinspre Portul Constanţa, în luna august. În total, au fost verificate 575 de vehicule şi s-au dat amenzi de peste un milion de lei.Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier are în desfăşurare, în perioada 1-8 august, o acţiune ce are ca scop protejarea sectoarelor de drum intens tranzitate de vehicule de transport de marfă.Astfel, sunt amplasate puncte de control pe drumurile spre şi dinspre Portul Constanţa, utilizate pentru transportul mărfurilor: pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa (la Feteşti), pe E60 (la Hârşova) şi pe E87 (la Măcin). Controalele se desfăşoară 24 de ore din 24 , acestea fiind organizate de 16 echipaje ale I.S.C.T.R.Inspectorii au verificat, până în data de 6 august, 575 de autovehicule, dintre care: 357 transportau produse agricole sau materiale de construcţii; 195 mărfuri generale; 23 alte mărfuri.“409 dintre vehiculele menţionate mai sus au fost cântărite, iar 131 au fost imobilizate (prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare), până la intrarea acestora în legalitate. Toate autovehiculele cărora li s-a permis să îşi continue drumul au îndeplinit întru totul cerinţele şi obligaţiile legale, la plecarea din punctele de control”, a transmis Ministerul Transporturilor.De asemenea, echipajele I.S.C.T.R. au întocmit 179 de procese verbale de constatare a contravenţiilor. Inspectorii au sesizat un număr de 219 contravenţii, dintre care: 70 pentru încălcarea regimului drumurilor; 122 pentru nerespectarea legislaţiei sociale; 25 pentru abateri privind legalitatea transportului; două pentru lipsa rovinietei.Cumulat, sancţiunile aplicate însumează peste un milion de lei, a precizat Ministerul Transporturilor.“Asemenea controale sunt esenţiale pentru menţinerea infrastructurii rutiere într-o stare bună. Mă bucur că Inspectoratul intensifică aceste acţiuni şi le extinde, aşa cum am cerut de la începutul mandatului meu. Conducerea I.S.C.T.R are toată susţinerea mea în acest demers”, a declarat ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.I.S.C.T.R. a mai transmis că are şi alte acţiuni de acest fel, în vederea descurajării transporturilor ilegale de marfă.