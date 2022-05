Coreea de Nord condamna sanctiunile ONU

Coreea de Nord sustine, conform declaratiilor din presa oficiala din tara, ca sanctiunile impuse de ONU sunt echivalente unei declaratii de razboi, informeaza BBC. Oficialii nord-coreeni au atentionat asupra a ceea ce ei considera niste lovituri "nemiloase" indreptate impotriva unor tari si care duc la o violare a suveranitatii, relateaza KCNA, agentia de stiri guvernamentala nord coreeana.

Exista rapoarte privind noi activitati nucleare, in ultima saptamana, iar Coreea de Sud si Japonia sustin ca au infornatii privind un posibil al doilea test in aceeasi locatie. Statele Unite confima, in urma analizei unor mostre de aer, ca, pe 9 octombrie, explozia a provenit din detonarea unei bomba atomice.

Ads