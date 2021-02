Fostul primar Cristian Poteras, achitat in dosarul in care era judecat pentru mita de 1 milion de euro. Decizia nu este definitiva

Decizia nu este definitiva

Acuzatiile DNA

In acelasi dosar, instanta a dispus achitarea firmei SC Tettas SRL, precum si a administratorului acesteia, Iulian Constantin, judecat pentru dare de mita Magistratii au mai dispus ridicarea masurilor asiguratorii in cauza.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel de procurorii DNA.Cristian Poteras are la activ o condamnare de opt ani inchisoare intr-un dosar privind retrocedarea ilegala a unor terenuri din Bucuresti, din care a executat doar cinci ani, fiind eliberat conditionat in iunie 2020.Pe 28 decembrie 2018, Cristian Poteras, fost primar al Sectorului 6 al Capitalei, a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita , el fiind acuzat ca a primit aproximativ un milion de euro pentru a aproba un proiect imobiliar si pentru atribuirea de contracte din bani publici.In acelasi dosar, a fost trimis in judecata Iulian Constantin, reprezentant al societatii SC Tettas SRL, sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita.Potrivit DNA, in perioada 2006 - 2007, Cristian Poteras, in calitate de primar al Sectorului 6 Bucuresti, a pretins de la reprezentantii unei societati comerciale inregistrate intr-o tara UE suma de 1.000.000 de euro, primind de la acestia, la data de 31 iulie 2007, suma de 250.000 de euro.Banii respectivi au fost pretinsi si primiti in schimbul emiterii autorizatiilor necesare pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar (autorizatii de demolare, certificat de urbanism si autorizatii de construire).In anul 2009, mai spune DNA, Poteras a pretins de la Iulian Constantin si SC Tettas SRL Bucuresti un procent de 15% din contravaloarea platilor efectuate, in schimbul atribuirii unor contracte de achizitie publica catre societatea mentionata anterior si pentru efectuarea platilor pentru produsele furnizate si a primit de la acestia, prin intermediul unei alte firme, suma de 857.800 de dolari.Conform DNA, atribuirile s-au realizat fara planificarea investitiilor anterior demararii procedurilor de achizitie, fara bugetarea sumelor si prin aplicarea unor proceduri de achizitie publica directa interzise de dispozitiile legale in legatura cu furnizarea, livrarea si instalarea unor sisteme inteligente de parcare.Pe perioada mandatului de primar detinut de Poteras , societatii Tettas SRL i-au fost atribuite de catre Primaria Sectorului 6 patru contracte pentru furnizarea unor sisteme de parcare inteligente, cu o valoare de 40.314.575 lei, din care au fost decontati 33.880.387 lei.