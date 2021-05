CSM ii apara reputatia lui Horatiu Radu fata de atacurile lui Teodor Maries si Dan Voinea

Horatiu Radu a cerut apararea reputatiei profesionale fata de "campania de denigrare" atribuita publicatiei Podul si lui Teodor Marie s - sef al unei asociatii a revolutionarilor, si Dan Voinea - fostul procuror militar care a instrumentat dosarul Revolutiei. Horatiu Radu a aratat ca impotriva sa ar fi fost dusa o campanie de denigrare pe tema dosarului Revolutiei din 1989, el fiind acuzat ca ar fi blocat dosarul. Teodor Maries a lansat in repetate randuri aceste acuzatii la adresa lui Horatiu Radu, facand referire la activitatea acestuia ca fost agent guvernamental pentru CEDO Astfel, in hotararea CSM se arata ca "in fapt, la data de 11 iunie 2019, in publicatia "Podul a fost publicat articolul cu titlul "Domul care a ascuns dosarul revolutiei in beciul MAE a fost avansat in functia de adjunct al procurorului general", in cuprinsul acestuia s-au facut afirmatii precum: "atentie, ascunde tot si minte pe presedintele tarii, prim-ministru, pe ministrul justitiei, pe procurorul general, instantele internationale cu o lejeritate incredibila", afirmatiile fiindu-i atribuite numitului Maries Teodor.La data de 06 februarie, in aceeasi publicatie a aparut articolul cu titlul "Exclusiv- a aparat la CEO criminaiil revolutiei, iar acum Stelian Ion l-a numit in functia de secretar general al ministerului", in cuprinsul careia este redat un interviu acordat de Teodor Maries in cadrul caruia acesta face afirmatii precum: "a aparat la CEDO criminalii revolutiei", "din postura de agent guvernamental a tergiversat si blocat cu staruinta lupta Asociatiei 21 Decembrie 1989 de a obtine un verdict esential in legatura cu Revolutia Romana si anume incadrarea juridica a evenimentelor singeroase de atunci la fapte contra umanitatii "drumul asociatiei condusa de Doru Maries a fost mult mai dificil din pricina Agentului Guvernamental al Romaniei la CEDO, Horatiu Radu, care a tinut ascuns la sertar dosarul desi forul european il cerea", "l-a mintit si pe superiorul sau ierarhic in ceea ce priveste furnizarea documentelor catre CED0"; de asemenea, Teodor Maries afirma ca faptele Agentului Guvernamental pot fi calificate ca abuz in serviciu si inducerea in eroare a organelor judiciare, ca are "un caracter infect", ca "primea ordine de undeva", ca "un anumit serviciu nu e strain de actiunile si comportamentul acestuia", ca "i-a favorizat pe criminalii pasibili de crime impotriva umanitaii.Astfel, CSM stabileste ca, potrivit art. 30 alin. (1) *i (6) din Constitutia Romaniei, libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, scris, imagini, sunete sau alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile, insa libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei nici dreptul la propria imagine."Sectia pentru procurori observa ca din lectura hotararii CEDO in cauza Asociatia "21 decembrie 1989" si altii impotriva Romaniei nu rezulta aspecte de genui celor invocate in articolele de presa la care se refera cererea de aparare a reputatiei, in sensul in care Guvernul Romaniei nu ar fi oferit toate informatille necesare pentru solutionarea cererilor aflate pe rolul Curtii sau ca ar fi omis sa raspunda la unele dintre solicitari sau acuzatii ale reclamantilor.Dimpotriva, Curtea a analizat atat sustineriie reclamantilor, cat si pe cele ale Guvernului, retinand, dupa caz, temeinicia sau lipsa de temei a acestora.Sectia pentru procurori observa ca, la momentul analizarii cererilor de catre CEDO, dosarele in care reciamantii au fost parti nu erau solutionate definitiv, acest fapt rezultand din motivarea Curtii. In acest context, a sustine ca Agentul Guvernamental "a ascuns dosarul revolutier, desi dosarul se afla la autoritatile competente sa il instrumenteze, procurorul Radu Razvan Horatiu neavand atributii in solutionarea dosarului, ci doar de reprezentare a Guvernului la CEDO, context in care raspundea solicitarilor si formula aparari in numele Guvernului, poate induce ideea ca acesta este raspunzator de modul in care au fost solutionate dosareleIn care reclamantii erau parti, precum si de solutia pe care CEDO a adoptat-o in cauza Asociatia "21 decembrie 1989" si impotriva Romaniei. Or,1n respectiva cauza, CEDO a constatat Incalcari ale art. 2 si 8 din Conventie si a acordat despagubiri reclamantilor", se arata in decizia CSM in aceasta speta.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciaza ca articolele aparute in publicatia "Podul" la datele de 11 iunie 2019, 6 februarie 2021, 8 februarie 2021, 9 februarie 2021, 17 februarie 2021 cuprind afirmatii cu continut defaimator, fara niciun corespondent in realitate, la adresa domnului Radu Razvan Horatiu - procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie care sunt de natura sa afecteze reputatia profesionala a acestuia.