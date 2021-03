CSM sesizeaza Inspectia Judiciara dupa afirmatiile ministrului Stelian Ion referitoare la activitatea procurorilor

Nemultumirile CSM

Controale la Parchete anuntate de Ion

"Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a sesizat Inspectia Judiciara in temeiul art. 30 alin.2 din Legea 317/2004, rep., pentru a efectua verificari in vederea apararii independentei procurorilor, fata de afirmatiile ministrului justitiei, Stelian Ion, din cadrul interviului difuzat de publicatia online www.g4media.ro", se arata in comunicatul emis de CSM. "Vreau sa am o imagine de ansamblu cu privire la toate unitatile de parchet pentru a veni in final cu niste propuneri concrete, astfel incat genul asta de preluare de dosare cu japca sa nu se mai poata realiza", a declarat Stelian Ion in interviul citat "Intrucat aceste afirmatii ar putea fi percepute ca generalizand incalcari ale legii in activitatea parchetelor, se impune ca, in limita verificarilor prevazute de art.30 din Legea 317/2004, sa se clarifice:- Daca prin solutiile dispuse de procurori constand in declinari de competenta, reuniri, preluari "s-au eludat" normele de competenta prevazute de lege,- Daca aceleasi solutii au determinat "tergiversari de dosare" sau "solutii dinainte dorite",- Daca au existat "preluari de dosare cu japca" de catre unele unitati de parchet de la altele,- Daca insasi utilizarea expresiei "cu japca", fata de semnificatia sa este compatibila cu discursul public al ministrului justitiei prin raportare la solutiile dispuse de procurori in instrumentarea unor dosare penale", conform comunicatului emis de CSM.Ion a mai declarat ca va solicita in perioada urmatoare, chiar in cursul zilei de vineri, procurorului general realizarea unui control la unitatile de parchet pentru a verifica cum sunt declinate sau preluate anumite dosare. Masura vine in contextul clasarii dosarului 10 august de catre DIICOT , care a preluat dosarul de la Parchetul Militar."- Daca dispunerea de catre ministrul justitiei a unor controale avand ca obiect astfel de solutii adoptate de procurori este posibila in lumina dispozitiilor art. 69 alin. 2 teza a doua din Legea 304/2004, potrivit carora "Controlul nu poate viza masurile dispuse de procuror in cursul urmaririi penale si solutiile adoptate."- Daca poate fi disociata calitatea de participant intr-o procedura penala concreta de cea de ministru, cu consecinta luarii unor masuri specifice competentei celei din urma, cu privire la aceeasi procedura, precum si daca acest fapt determina o pozitie supraordonata in raport de celelalte persoane implicate in procedura ori fata de magistratii insarcinati cu instrumentarea acesteia.Pentru consolidarea increderii in functionarea parchetelor, ca parte a autoritatii judecatoresti, exclusiv in temeiul legii si in afara oricaror influente, concluziile verificarilor vor fi prezentate opiniei publice imediat dupa analiza acestora in cadrul Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit competentelor sale legale", se arata in comunicatul emis de CSM.