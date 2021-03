Cristian Tudor Popescu, despre propunerea ca magistratii sa ajunga in instanta cu acordul CSM: "Matrapazlacul de la Parlament"

"Deci, substituirea Justitiei. Parlamentul care a blocat de atatea ori infaptuirea Justitiei, aparandu-si colegii. Acelasi lucru e transferat acum la judecatori si procurori. Si uitati cat de absurd este: justitie , judecata inseamna Instanta, inseamna martori, inseamna procurori, termene, judecatori care se pronunta in cadrul Instantei. (...)Adica CSM, sectia de judecatori se substituie Instantei, iar in cazul procurorilor e si mai grav, pentru ca sectia de procurori a CSM trebuie sa decida in legatura cu un procuror daca va fi sau nu cercetat de DNA . Deci, procurorul ajunge sa joace rol de judecator. E mai rau", a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi24.ro Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat raport favorabil la proiectul privind desfiintarea SIIJ. Un amendament al lui Iulian Stancu, deputat al minoritatilor, care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM a fost admis de Comisia juridica a Camerei. Toate amendamentele PSD au fost respinse.