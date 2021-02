Cum a intervenit Claudiu Manda pentru un fost primar PSD si mai multe persoane care au incasat ajutoare sociale ilegale

Telefonul dat de Manda

In mai 2015, Serviciul de Inspectie Sociala din cadrul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Dolj a facut un control privind legalitatea acordarii venitului minim garantat pentru locuitorii comunei Bratovoesti, scrie Adevarul.ro Inspectorii au descoperit ca peste 60 din cei 113 beneficiari de ajutor social au incasat in mod necuvenit venitul minim garantat. AJPIS a emis decizii de recuperare a banilor si le-a cerut celor care au primit ajutoare sociale ilegal sa restituie banii. Suma se ridica la peste 315.000 de lei.Primarul a vrut sa il convinga pe directorul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) sa anuleze deciziile pentru cetatenii din comuna si a decis sa apeleze la Claudiu Manda, presedinte PSD Dolj si deputat, la acea vreme.In data de 05 iunie 2015, primarul Marin Ion s-a intalnit cu Claudiu Manda la sediul PSD Dolj, i-a spus presedintelui PSD Dolj despre ce este vorba, iar Manda l-a sunat, in prezenta primarului, pe directorul AJPIS Dolj caruia i-a cerut "sa se intalneasca cu primarul si sa stabileasca impreuna ce e de facut", potrivit acordului de recunoastere incheiat de primarul Ion Marin cu DNA.Fostul director al AJPIS Dolj, Marius Simcelescu, a recunoscut si el, la DNA. Inspectorii AJPIS au marturisit ca directorul le-a cerut sa anuleze deciziile, dar au refuzat, scriu jurnalistii de la publicatia citata.Apoi, directorul de la AJPIS impreuna cu asistentul social din Bratovoesti si cu primarul Ion Marin au decis stornarea debitelor pe baza unei adrese care sa ateste in fals ca documentele care lipseau cu ocazia controlului efectuat de AJPIS existau si au fost gasite ulterior.