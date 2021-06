Cum au reusit 20 de vasluieni sa pacaleasca statul si sa incaseze indemnizatii de sprijin in contextul pandemiei

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Vaslui, din cercetarile efectuate de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, a reiesit faptul ca, in perioada octombrie 2020 - ianuarie 2021, persoanele respective ar fi intocmit documente fictive pe care le-ar fi folosit ulterior pentru obtinerea sumelor de bani acordate de la bugetul de stat, cu titlul de indemnizatie de sprijin pentru persoane care au obtinut venituri exclusiv din drepturi de autor si conexe, si se afla in imposibilitatea de a-si desfasura activitatea in context pandemic."Prejudiciul cauzat persoanei vatamate, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Vaslui, este de peste 200.000 lei. In cauza, politistii implicati in derularea actiunii au pus in aplicare un numar de 22 de mandate de aducere. In cursul zilei 2 iunie, persoanele retinute urmeaza sa fie prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, cu propunerea dispunerii unor masuri preventive", precizeaza sursa citata.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune , fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii.