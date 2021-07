Hotii profesionisti angajati sa fure curent la hoteluri si restaurante din Bucuresti si Constanta. Metoda folosita pentru modificarea indexului contoarelor VIDEO

Membrii retelei veneau pregatiti cu un program special unde, dupa ce conectau un laptop la contoar, reuseau sa modifice consumul real de electricitate. Comisionul era de 10% din valoarea reala a facturii.Politistii au efectuat joi, 1 iulie, 57 de perchezitii in acest dosar la persoane banuite de furt frauda informatica si acces ilegal la un sistem informatic."In cursul zilei de joi politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza 57 de perchezitii domiciliare, la persoane banuite de furt, frauda informatica si acces ilegal la un sistem informatic", potirvit unui comunicat al politiei.Administratorii firmelor ar fi apelat la ajutorul unei grupari care, prin intermediul unor laptopuri, modificau indexurile contoarelor."Din cercetari a reiesit ca, in municipiul Bucuresti si judetele Constanta si Ilfov, ar exista persoane care ar detine programe informatice, cu ajutorul carora ar modifica indexul contoarelor electrice montate la consumatori persoane fizice si juridice.Acestia s-ar deplasa la "beneficiar" si, cu ajutorul unui laptop, s-ar conecta printr-un cablu la portul optic al contorului electric, iar, apoi, prin intermediul programului informatic instalat pe laptop, ar modifica indexul afisat de contor.Scopul acestei modificari ar fi introducerea unui index de consum mai mic fata de cel real, astfel incat titularul locului de consum sa plateasca o factura diminuata pentru consumul de curent electric", mai informeaza politia.Presupusii faptasi primeau comision."Pentru aceste operatiuni, persoanele banuite ar fi incasat sume de bani, reprezentand 10% din diferenta sumei de bani, care ar fi trebuit platita companiei de furnizare a energiei electrice si cea platita efectiv de beneficiar.Beneficiarii acestui serviciu ar fi fost, de regula, persoane juridice cu un consum de curent electric ridicat, respectiv unitati de cazare, service-uri auto si restaurante.Pentru a avea acuratete in activitatea infractionala, inainte de a modifica indexul contorului electric, persoanele banuite s-ar fi informat cu privire la istoricul index-ului si detalii despre locul de consum, respectiv daca cititorii au facut fotografii cu index-ul contorului, existand suspiciunea ca aceste informatii ar fi fost primite de la angajati ai companiei de furnizare a energiei electrice, care ar fi accesat, prin depasirea limitelor autorizarii, baza de date a companiei si ar fi furnizat telefonic datele solicitate", se mai arata in sursa citata.