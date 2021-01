ANALIZA Ce daune morale au primit rudele si ranitii in incendiile produse in spitale.Cum se acorda despagubirile

Despagubirile se acorda in procese de malpraxis medical, asta pentru ca spitalele nu asigura obligatia de securitate , noteaza sursa citata.Spre exemplu, in cazul incendiului de la Maternitatea Giulesti din 2010, in urma caruia sase bebelusi si-au pierdut viata, familiile au obtinut, in instanta , despagubiri de 4,2 milioane de euro de la inculpatii din dosar.De asemenea, Ministerul Sanatatii si Primaria Municipiului Bucuresti au fost obligate sa plateasca daune cuprinse intre 200.000 si 600.000 de euro catre familiile bebelusilor.Alte despagubiri de la spital s-au inregistrat in cazul a doua victime decedate in incendiul de la Sectia de Terapie Intensiva de la spitalul de urgenta din Piatra Neamt. Avocatii victimelor au cerut cate 1 milion de euro pentru fiecare dosar constituit.In cazul Colectiv , instanta a stabilit daune de peste 40 de milioane de euro pe care trebuie sa le primeasca familiile victimelor, dar si ranitii din club. Sumele individuale sunt cuprinse intre 50 000 de euro si 900 000 de euro si acestea vor fi platite de cei inculpati in dosar, inclusiv primaria Sectorului 4 si ISU.