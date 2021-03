Un barbat care si-a ucis cu sange rece sotia, condamnat la 24 de ani de inchisoare. Femeia era director de ingrijiri medicale

Omor premeditat

Magistratii de la Tribunalul Neamt au hotarat ca Dumitru Sebastian Patriche, care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, cu circumstanta agravanta a premeditarii sa execute 24 de ani de inchisoare. Victima a fost sotia condamnatului , Anca Daniela, director de ingrijiri medicale la Spitalul de Urgenta Piatra Neamt.Faptasul a mai fost obligat sa achite fiului, student, 10.000 de lei cu titlu de daune materiale, si 375.000 de euro daune morale.Mamei victimei, Patriche trebuie sa ii plateasca suma de 10.000 de lei si 187.500, care reprezinta tot daune materiale, respectiv morale.Victima agresiunii petrecute pe 10 ianuarie 2020, Anca Daniela Patriche, avea 49 de ani si promovase de cateva zile examenul pentru a deveni director, anterior fiind asistenta sefa la Sectia Chirurgie.Dupa savarsirea crimei, autorului, care are 50 de ani, nu i-a putut fi luata o declaratie completa, deoarece era afectat psihic, stare in care a intrat in momentul cand a realizat consecintele faptei. A fost reaudiat pe 14 ianuarie, exact in ziua cand sotia era inmormantata.Din depozitiile lui Dumitru Patriche a rezultat fara echivoc premeditarea omorului si mobilul.Acuzatul a declarat ca era invidios pe faptul ca sotia realizase profesional, victima obtinand pe 8 ianuarie functia de director medical si era profesor la Scoala Postliceala Sanitara din Piatra Neamt. Analizand aceste spuse, concluzia este ca faptasului s-a decis sa comita crima in doar doua zile, aceasta fiind perioada care a trecut de la data cand s-a anuntat castigatorul examenului de conducere de la spital.