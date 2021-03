Deputatii juristi au dat aviz pentru legea de desfiintare a SIIJ. Magistratii pot fi trimisi in judecata numai cu incuviintarea CSM

Anterior votului deputatul PSD Nicusor Halici a anuntat, la dezbaterea de joi in Comisia juridica a Camerei a proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie ca va solicita, la finalul discutiilor, amanarea sedintei si reinivitarea reprezentantilor CSM si ICCJ la o reuniune ulterioara pentru a putea auzi opinia expertilor pe acest subiect.Si deputatul UDMR Hajdu Gabor a solicitat amanarea, insa dupa o scurta pauza a lucrarilor Comisiei, a anuntat ca isi retrage cererea. Laura Vicol Ciorba a cerut amanarea votului. Solicitarea social-democratilor a fost respinsa.Raportul favorabil cu amendamente admise si amendamente respinse a fost adoptat cu 17 voturi "pentru" si 11 "impotriva".Urmeaza ca raportul sa fie votat intr-un plen al Camerei Deputatilor, care este prim for sesizat pe initiativa legislativa, Senatul fiind decizional.Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, si presedintele CSM, Bogdan Mateescu, au parasit joi, 18 martie, lucrarile Comisiei juridice a Camerei Deputatilor , dupa nici jumatate de ora de la inceputul sedintei in care se dezbate proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie